Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno del PP que elabore un censo de viviendas vacías a partir de las solicitudes que se hayan presentado para optar a la bonificación del 10 % de la tasa de basuras por no producir residuos. El grupo municipal presentó un ruego en el último Pleno con esta petición de cara a la posterior aplicación de un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles a dichas viviendas. La formación afirma que “el PP quiera beneficiar a propietarios de viviendas vacías” a través de dicha bonificación del 10 %, disponible para quienes declaren y demuestren que no producen residuos de ninguna fracción. Para el grupo municipal “no es de recibo que se premie a inmuebles deshabitados” y que “no se haga una diferenciación entre pisos pequeños y grandes o se tenga en cuenta el número de personas por vivienda a la hora de aplicar la tasa de basuras”.

Izquierda Unida se opuso desde el principio a la bonificación mencionada. Recuerda que en la actualidad está pagando lo mismo una persona mayor que vive en un piso pequeño que una familia de cuatro miembros que vive en un adosado, “y que evidentemente genera más residuos”. Al no existir esta diferenciación, IU “no entiende que sí se permita beneficiar a viviendas vacías con el argumento de que no generan residuos, cuando estas bonificaciones deberían ser progresivas”.

Según datos del INE, la ciudad de Segovia tiene en la actualidad unas 4.000 viviendas vacías. Uno de los objetivos prioritarios debe ser la incorporación de dichos inmuebles al mercado del alquiler con el fin de aumentar la oferta y que bajen los precios. Izquierda Unida ha propuesto desde hace años aplicar un recargo del IBI a los inmuebles que estén vacíos para contribuir a este fin, posibilidad que está contemplada en la Ley de Vivienda.

Sin embargo, el PP ha rechazado esta propuesta, así como todas las medidas planteadas por IU en materia de vivienda, como solicitar a la Junta la declaración de Segovia como zona tensionada o la identificación y persecución de los pisos turísticos sin licencia.

Una de las complicaciones para esta aplicación del IBI es la dificultad que supone identificar viviendas vacías, por lo que la bonificación de la tasa de basuras por no producir ningún residuo es “una ocasión idónea” para saber qué inmuebles están deshabitados.

El municipio de Segovia tiene “un grave problema de acceso a la vivienda que se va acrecentando con el paso del tiempo, por culpa de los pisos turísticos ilegales, la especulación inmobiliaria y la presencia de alumnado de la IE University”. En el último año, el precio medio del alquiler por metro cuadrado aumentó en Segovia un 22,7%, el mayor incremento interanual de entre todas las capitales de provincia españolas. Según datos de Idealista, en el segundo trimestre de este año la población segoviana destinó a la renta el 34% de sus ingresos.