10 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado este lunes al equipo de Gobierno del PP que ponga el albergue de peregrinos de Zamarramala a disposición de los solicitantes de asilo que siguen durmiendo en la calle a la espera de que se resuelva su situación. La concejala Ana Peñalosa ha realizado esta petición en la comisión de Servicios Sociales. IU ha instado al Ayuntamiento a que se interese por esta problemática y tome las medidas que estén en su mano.
En respuesta a las preguntas de Peñalosa, el Gobierno municipal ha informado de que la Junta de Castilla y León finalmente ha autorizado el uso del comedor social de San Millán, una medida que Izquierda Unida venía reclamando desde hace tiempo.
La formación critica la demora de la Junta para facilitar esta instalación y lamenta que haya actuado una vez el asunto ha saltado a la esfera pública. Es injustificable que hayan tenido que pasar semanas para permitirles poder comer allí.
Izquierda Unida insiste en que ni la subdelegación de Gobierno, ni la Junta de CyL ni el Ayuntamiento “han estado a la altura de las circunstancias”, ya que “se trata de un asunto relativo a derechos humanos que requiere la máxima celeridad”. “Las administraciones públicas, especialmente ahora que empiezan las lluvias y a bajar las temperaturas, deben intervenir cuanto antes para atender a las personas afectadas por esta situación, las cuales llevan semanas durmiendo al raso y subsistiendo de la solidaridad ciudadana y de ONG como Cáritas”.
IU urge a la subdelegación a que acelere los trámites y critica las declaraciones de Marian Rueda, quien ha afirmado que los solicitantes de asilo duermen en los jardinillos para ejercer presión, cuando la realidad es que no tienen a dónde ir. Es necesario que se actúe y cesen las excusas.
La formación recuerda que el Ayuntamiento durante el pasado mandato, con IU al frente de Servicios Sociales, no dudó en ofrecer el albergue de Zamarramala para acoger a familias ucranianas. Urge al Gobierno del PP a que, como solución transitoria, ponga esta instalación municipal a disposición de los solicitantes, que han llegado a Segovia huyendo de situaciones de miseria, violencia y guerras.
22 septiembre, 2025
Porqué no lo hizo la Peñalosa cuando llevaba asuntos sociales??
Bueno, tenía la opción de alojarnos en su palacete o en el de su tío Luis
22 septiembre, 2025
En el casoplón de Pablo Iglesias caben unos cuantos solicitantes de asilo.
22 septiembre, 2025
No puedo menos que “descojonarme” de la risa con la petición de estos “comunistos” pidiendo que se destine a “solicitantes, que han llegado a Segovia huyendo de situaciones de miseria, violencia y guerras”. No hay nada más que verlos llegando en cayucos con sus teléfonos de última generación.
No digo que no haya caso reales de solicitantes de asilo que de verdad lo necesiten, por supuesto. Pero el efecto llamada que este Gobierno difunde, hace que los delincuentes acudan al reclamo como moscas a la miel. Porque, aunque no le guste a determinados personajes “ecopijoprogressocialcomunistas”, lo que están cometiendo es un delito al entrar ilegalmente en territorio español.
Aún así, y suponiendo, que es mucho suponer, que haya un porcentaje real de solicitantes de asilo que realmente puedan justificar la solicitud, los personajes como Pablo Iglesias y el Sr. Peñalosa dan un ejemplo muy real de solidaridad con los desamparados teniendo viviendas muy superior a sus necesidades y no compartiéndolas con aquellos que lo necesitan.
Por cierto, cuando unos okupas se alojaron en una vivienda cercana a la de la Sra. Carmena en Madrid hace años, tardaron un santiamén en echarlos. Otro ejemplo de la solidaridad y dadivosidad de nuestra querida izquierda “progresista” socialcomunista.
Eso es el Comunismo, una casta elitista viviendo de su ideología aprovechándose de los más necesitados. Para ejemplos actuales, Corea del Norte, Cuba o Venezuela.
22 septiembre, 2025
En el edificio de sindicatos también caben..pero claro no querrán los liberados mezclarse con ellos
22 septiembre, 2025
En el Palacio del tito Peñalosa cabe media África. Y con los 200.000 que sacó Ana de concejala se pueden pagar los gastos. Por fin esa familia va a hacer algo bueno por Segovia. Gracias Luís y Ana. Qué generosos sois.
23 septiembre, 2025
No dudo de su buena voluntad, pero hay que meditar un poco más las propuestas.
Este albergue sitúa a Zamarramala en el mapa del camino de Santiago, una razón por la que siempre abogan de esa España vaciada.
Por otro lado tenemos Iglesias y conventos vacíos que podrían dar alojamiento y ONGs y asociaciones subvencionadas para cubrir este tipo de necesidades.
Creo que cada cosa tiene su utilidad. De otra manera, yo propongo, dado que el pleno del ayuntamiento está cerrado por las noches, se habilite para que ésta gente pueda dormir y que por la mañana lo desalojen.
23 septiembre, 2025
A lo mejor podemos pedir a Quirón que compre unos áticos para los solicitantes de asilo ya que parece que le gusta pagar hospedajes a la gente.
23 septiembre, 2025
Quizás algunos de los cuatro pisos de Óscar Puente, o los 17 pisos del Gran Wyoming, o los chalets de Zapatero en Aravaca, Puerta de Hierro, Las Rozas… Qué buenos son los Rojos que comparten con los pobres.
23 septiembre, 2025
O los cinco pisos de los Bego&Sánchez, dos de ellos pagados con dinero de los prostíbulos del suegro del Presi. O la ministra de vivienda actual, que tiene siete propiedades inmobiliarias en Ciudad Real. Todos han construido muchos pisos para ellos, pero ninguno es VPO ni es para los inmigrantes.
23 septiembre, 2025
Mientras los segovianos no tienen para adquirir una vivienda, a los de fuera, hay que regalárselas. Espero que también les paguen sus sueldos con lo que recibirán de paguitas, que espero también las paguen ellos, con lo que aportan a esta cuidad tirados en un parque