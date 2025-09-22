10 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado este lunes al equipo de Gobierno del PP que ponga el albergue de peregrinos de Zamarramala a disposición de los solicitantes de asilo que siguen durmiendo en la calle a la espera de que se resuelva su situación. La concejala Ana Peñalosa ha realizado esta petición en la comisión de Servicios Sociales. IU ha instado al Ayuntamiento a que se interese por esta problemática y tome las medidas que estén en su mano.

En respuesta a las preguntas de Peñalosa, el Gobierno municipal ha informado de que la Junta de Castilla y León finalmente ha autorizado el uso del comedor social de San Millán, una medida que Izquierda Unida venía reclamando desde hace tiempo.

La formación critica la demora de la Junta para facilitar esta instalación y lamenta que haya actuado una vez el asunto ha saltado a la esfera pública. Es injustificable que hayan tenido que pasar semanas para permitirles poder comer allí.

Izquierda Unida insiste en que ni la subdelegación de Gobierno, ni la Junta de CyL ni el Ayuntamiento “han estado a la altura de las circunstancias”, ya que “se trata de un asunto relativo a derechos humanos que requiere la máxima celeridad”. “Las administraciones públicas, especialmente ahora que empiezan las lluvias y a bajar las temperaturas, deben intervenir cuanto antes para atender a las personas afectadas por esta situación, las cuales llevan semanas durmiendo al raso y subsistiendo de la solidaridad ciudadana y de ONG como Cáritas”.

IU urge a la subdelegación a que acelere los trámites y critica las declaraciones de Marian Rueda, quien ha afirmado que los solicitantes de asilo duermen en los jardinillos para ejercer presión, cuando la realidad es que no tienen a dónde ir. Es necesario que se actúe y cesen las excusas.

La formación recuerda que el Ayuntamiento durante el pasado mandato, con IU al frente de Servicios Sociales, no dudó en ofrecer el albergue de Zamarramala para acoger a familias ucranianas. Urge al Gobierno del PP a que, como solución transitoria, ponga esta instalación municipal a disposición de los solicitantes, que han llegado a Segovia huyendo de situaciones de miseria, violencia y guerras.