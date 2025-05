Izquierda Unida defenderá este viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Segovia una moción para instar al equipo de Gobierno a realizar, “en tiempo y forma”, las gestiones necesarias que permitan contratar el servicio del Taller Municipal de Teatro y garantizar su funcionamiento durante el curso 2025-2026.

La formación recuerda que esta actividad cultural y formativa no se ha desarrollado en el presente curso debido a que no se licitó el servicio. Según IU, el Gobierno municipal ha tenido todo el año para sacar adelante la contratación, pero aún no ha aprobado el pliego de condiciones. A preguntas del grupo en el último Pleno de abril, el equipo de Gobierno respondió que se estaban subsanando aspectos formales del pliego antes de enviarlo al área correspondiente para su aprobación.

Izquierda Unida señala que la clausura del taller ha generado malestar entre los representantes de las artes escénicas de la ciudad, que recientemente enviaron una carta al alcalde y al concejal de Cultura reclamando la reanudación de la actividad. Esta petición se suma a otras iniciativas ciudadanas previas con el mismo objetivo.

La formación lamenta que, pese a disponer ahora de menos competencias —tras el traspaso del área de Festejos—, el concejal responsable no haya podido sacar adelante esta propuesta, lo que, en su opinión, evidencia que el cargo le ha sobrepasado. Además, IU considera que el Ayuntamiento debe replantearse su política cultural, especialmente en lo que respecta a los talleres municipales, por su valor educativo y por la alta participación ciudadana que generan.

Por todo ello, IU pide que se prioricen los talleres de artes dentro de la programación cultural municipal y que se agilicen los trámites para que el Taller Municipal de Teatro esté operativo en el próximo curso escolar.