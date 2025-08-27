IU exige más inversión para los colegios de Segovia

El grupo municipal de Izquierda Unida defenderá en el próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento exija a la Junta de Castilla y León que incremente la inversión en los colegios públicos de Segovia. La formación pide que el Gobierno autonómico “asuma sus competencias educativas y destine los recursos necesarios para la mejora efectiva de los colegios públicos del municipio”.

La propuesta incluye también un acuerdo para elevar la inversión municipal, con un compromiso mínimo de 400.000 euros anuales a partir de 2026. IU recuerda que este año la Junta ha destinado 292.000 euros a ocho colegios, de los cuales 144.000 proceden de fondos europeos Next Generation y se han destinado a la adaptación de tres centros al primer ciclo de Infantil, una actuación “necesaria, pero que no está dirigida a realizar mejoras en los edificios”.

IU denuncia que en algunos centros las carencias siguen siendo estructurales, como el patio del CEIP Fray Juan de la Cruz, comprometido pero no ejecutado; el cambio de instalación eléctrica del CEIP Villalpando; o la climatización del CEIP San José, donde “los responsables tienen que dejar la calefacción puesta por la noche para que a la mañana siguiente la temperatura sea idónea, mientras que en verano el calor en las aulas es difícilmente soportable”.

La formación también cargó contra el alcalde José Mazarías por “pasar por alto la situación” de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. “No es de recibo que no haya hecho declaraciones en los últimos dos meses”, afirman desde IU, que preguntará en el Pleno si el regidor mantiene su confianza en Serrano tras reconocer que le ocultó su participación en empresas inmobiliarias.

Por último, IU ha vuelto a posicionarse a favor de implantar una tasa turística en la ciudad, defendiendo que “el impacto que genera el turismo no debe ser únicamente soportado con los impuestos que pagamos los segovianos”. La formación insiste en que se trata de un coste simbólico que no ahuyentará a los visitantes y que podría servir para mejorar los servicios públicos y reforzar la protección del patrimonio.