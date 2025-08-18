El grupo municipal de Izquierda Unida ha criticado que el refuerzo comprometido en la línea 4 de autobuses urbanos de Segovia no vaya a aplicarse hasta el próximo 1 de septiembre. La formación subraya que los problemas y retrasos que afectan habitualmente a este recorrido “se siguen produciendo” y que era necesario incorporar cuanto antes un sexto vehículo para dar solución a la situación.

En el último Pleno ordinario, la Corporación aprobó una moción presentada por IU para mantener el refuerzo durante todo el año, y no solo en el curso escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de los horarios. La propuesta fue respaldada por todos los grupos salvo Vox, que optó por la abstención.

Desde IU señalan que no entienden la postura del equipo de Gobierno: “El PP votó a favor de esta moción, pero después no ha tenido intención de establecer el refuerzo de forma inmediata”. La formación apunta que la medida se podría haber aplicado ya en agosto, “pero el Gobierno municipal ha decidido retrasarla pese a contar con recursos suficientes para ello”.

La línea 4, la más utilizada del servicio de transporte urbano, está “desbordada durante el verano”, con continuos retrasos que generan malestar tanto entre la ciudadanía como entre los propios conductores. La plantilla ha advertido en varias ocasiones de las dificultades que supone cumplir los horarios establecidos con solo cinco autobuses.

IU reclama al equipo de Gobierno que priorice los servicios públicos fundamentales como el transporte urbano frente a “otros gastos de menos relevancia para los intereses de la ciudadanía”, y pide que se dé una solución inmediata a los problemas que afectan a esta línea.