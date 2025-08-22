IU critica la “escasa inversión” de la Junta en los colegios de Segovia

Izquierda Unida ha reiterado sus críticas a la Junta de Castilla y León por lo que considera una falta de compromiso con los colegios públicos de Segovia. Según la formación, la inversión autonómica destinada a estos centros es insuficiente, a pesar de que la administración autonómica es la competente en la materia.

En el último Pleno municipal, IU preguntó al equipo de Gobierno sobre las obras de mejora previstas por la Junta para los colegios del municipio. La formación señala que, en su respuesta, el concejal de Educación enumeró inversiones en algunos colegios pero también en institutos, “algo que IU no había preguntado”, lo que interpretan como un intento de maquillar “la escasa cantidad que el Ejecutivo autonómico destina a los colegios segovianos”.

IU considera “inaceptable que el Gobierno municipal del PP, en vez de reclamar a la Junta un mayor esfuerzo económico para mejorar los colegios del municipio, siga actuando como una sucursal de la Consejería de Educación”. La inversión autonómica para este año en los colegios públicos de la ciudad, afirman, apenas supera los 290.000 euros, mientras que el Ayuntamiento ha presupuestado 250.000 euros para el mantenimiento de estos edificios, cifra que la formación también considera insuficiente.

En este sentido, recuerdan que “la mitad de la inversión de la Junta (cerca de 145.000 euros) se dirige a la adaptación para el ciclo de escolarización infantil, y no para actuaciones de mejora en los edificios”. Además, subrayan que en el pasado mandato, con IU al frente del área de Educación, la inversión en colegios públicos “fue aumentando año a año de manera progresiva hasta alcanzar los 320.000 euros en 2023”, una tendencia que se habría truncado con la llegada del PP al Gobierno municipal.

IU asegura que el Ayuntamiento no ha cumplido la moción aprobada en agosto de 2024 —con la abstención de PP y Vox— para recuperar al menos la cifra de 320.000 euros de inversión en colegios. En su opinión, “el Gobierno municipal no solo no aumenta la inversión, sino que tampoco exige a la Junta que cumpla adecuadamente sus competencias y destine más recursos para acondicionar los colegios de nuestra ciudad”.

Como ejemplo, la formación menciona el caso del CEIP Fray Juan de la Cruz, cuyo patio sigue pendiente de arreglo pese al compromiso de la Consejería de Educación. Por ello, IU pide al Ayuntamiento que, en el marco de sus competencias, “apueste por la educación pública destinando más recursos para el mantenimiento de los colegios y demande a la Junta de CyL una mayor inversión y un compromiso real con nuestra ciudad”.