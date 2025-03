11 Comments

La reciente condonación de 83.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), oficializada por la ministra de Hacienda tras el anuncio del líder de ERC, Oriol Junqueras, sigue ocupando un lugar central en la agenda política y en las conversaciones cotidianas. Una vez más, la financiación autonómica se ha convertido en el epicentro de la confrontación en la política española.

La propuesta ha generado un aluvión de críticas, en gran parte debido al papel clave de ERC en la negociación y al sentimiento de agravio que ha despertado en muchas comunidades y sus ciudadanos, especialmente en relación con Cataluña. Mientras algunos defienden la medida como un alivio financiero, otros la ven como un parche oportunista que no resuelve el problema estructural de una financiación justa y equitativa. Al final, advierten, el coste de esta decisión acabará recayendo sobre todos los españoles.

Hace unos días, en un bar de Segovia, un ciudadano anónimo que me reconoció por mi pasado como dirigente del PSOE se acercó a mí con cierto tono de irritación y me dijo: No te preocupes, que invito yo, y pagas tú. Su comentario, cargado de ironía, reflejaba el malestar de muchos segovianos, castellanos y leoneses, y probablemente de ciudadanos de otros rincones de España.