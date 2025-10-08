8 Comments

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha declarado competente para investigar al procurador de las Cortes regionales José Luis Vázquez., por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, ha aceptado la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, que abrió diligencias en 2023. En el auto, el TSJ acuerda la apertura de causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, en relación con distintas actuaciones desarrolladas durante su etapa al frente del Ayuntamiento entre 2007 y 2019.

Según el Tribunal, existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin los preceptivos concursos públicos. También se analiza el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible autorizados por el entonces alcalde pese a los reparos de la Intervención municipal.

La causa abarca una pluralidad de hechos ocurridos a lo largo de varios mandatos municipales, que afectan no solo al exregidor, sino también al actual alcalde, Samuel Alonso, y a una funcionaria, igualmente investigados en el procedimiento de origen.

El TSJ asume únicamente la parte relativa al exalcalde aforado, en virtud de su actual condición de procurador autonómico, mientras que el resto de investigados seguirán bajo la competencia del Juzgado de Instrucción 5 de Segovia.

Una vez declarada la competencia, la Sala de lo Civil y Penal procederá a designar a un magistrado instructor que asumirá la tramitación de la causa y la práctica de diligencias.