7 Comments

Segovia es una tierra de oportunidades, el problema es que hay que saberlas explotar. La localización geográfica de la provincia y ciudad la sitúan en una situación envidiable para acceder al punto neurálgico del mercado del país, Madrid. Pero a su vez, la red de carreteras y ferroviarias que surcan la provincia están en condiciones de acercar nuestra oferta económica de bienes y servicios a los diferentes puntos de España con inversiones no muy altas, en especial a los mayores nodos de exportación, los puertos marítimos y aeropuertos . El transporte de mercancías por ferrocarril conforma nuestro mayor reto. Recuperar la antigua línea férrea Madrid-Segovia y prolongarla hasta los polígonos industriales de Prado del Hoyo, Hontoria, Valverde y Bernuy sería dotarles de una gran potencialidad para su deseable expansión comercial; lo mismo ocurre con el desarrollo y su reconversión de la antigua línea férrea Aranda-Madrid por el noroeste de la provincia. En cualquier caso, se han de dar dos premisas previas para su éxito: primero, la implantación de empresas que generen productos finales en cuantía suficiente para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de estas líneas ferroviarias; y, en segundo lugar, la mejora de la accesibilidad a los principales nodos ferroviarios y portuarios de nuestro país, que aún presentan un desarrollo muy precario. A ello hay que añadir la necesidad de contar con una buena red de suministro eléctrico, comunicaciones electrónicas y la disponibilidad de fluidos e industrias auxiliares en los diferentes puntos de la provincia en los que se concentren los polos de desarrollo industrial. Cuestiones todas ellas no menores, y de las que no se atisba una planificación prospectiva ni la garantía de funcionamiento de las existentes en el momento actual.

Se necesitan empresarios que lideren iniciativas y empresas que inviertan en la provincia. Durante estos últimos años hemos podido comprobar que el hecho de desarrollar suelo industrial y esperar a que se establezcan empresas en esos polígonos no es condición suficiente. El mercado opera, pero hay que reactivarlo sobre todo en su lanzamiento. No sólo que hay que contar con un plan de desarrollo que impulse la economía y evite desequilibrios territoriales en la provincia, hay que promocionarlo y gestionarlo. El papel testimonial de las sociedades instrumentales de promoción del suelo en esta área es insuficiente. De este papel no se pueden inhibir nuestros máximos representantes institucionales y políticos, aunque cuando se sigue los debates en el Parlamento regional, Diputación o ayuntamientos parece que este gran reto no va con ellos. Están a lo importante, o lo que ellos consideran prioritario. Lo que no cabe duda es que la proyección del futuro de la provincia no está en la agenda política; o al menos no lo visualizan. Una cosa es “la política” y otra “jugar a la política”.