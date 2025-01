IE University ha confirmado la adquisición del Palacio de Mansilla, edificio histórico construido entre los siglos XII y XVIII en el centro histórico de Segovia, hasta ahora propiedad de la Fundación Torreón de Lozoya.

IE University inició las obras de reforma del Palacio de Mansilla la pasada primavera, con el objetivo de convertir el inmueble en el nuevo Campus Creativo de IE University, un espacio de más de 5.000 m2 en el que los alumnos y profesores de IE School of Architecture and Design desarrollarán proyectos de arquitectura, diseño, arte, moda y emprendimiento.

El Campus Creativo contará con un Fab Lab para promover la fabricación con herramientas tecnológicas, así como laboratorios de construcción, biomateriales e investigación textil, talleres de experimentación, aulas de fabricación digital, y zona de exposiciones.

“En IE School of Architecture & Design queremos construir un mundo más justo, bello y sostenible desde el prisma de las industrias creativas. Este nuevo espacio promoverá la creatividad y aprovechará sinergias entre diversas disciplinas. Nuestros alumnos aprenderán a través de la co-creación, del diseño de proyectos, la fabricación y la investigación de materiales, entre muchos otros proyectos. Además, desarrollarán la creatividad y el pensamiento crítico en un ecosistema único y estimulante”, explicó David Goodman, Decano de IE School of Architecture and Design, durante la presentación del Campus Creativo el pasado mes de abril.

Goodman destacó asimismo la ubicación del nuevo Campus Creativo en el centro histórico de la ciudad, un enclave que promoverá la integración de los alumnos y profesores, el desarrollo de proyectos en Segovia, la colaboración con empresas, instituciones culturales y ONGs.

Palacio de Mansilla

El Palacio de los Condes de Mansilla, construido entre los siglos XII y XVIII y restaurado en la década de los años 70, se sitúa dentro del recinto amurallado de Segovia, a pocos metros de la Plaza Mayor. Forma parte del Patrimonio Histórico-Artístico de la ciudad y cuenta con una superficie construida de 5300 m2, en la que coexisten elementos románicos en la planta inferior, con espectaculares arcos de piedra que dividen espacios abovedados, con la estética mudéjar.

Más adelante, a finales del siglo XV se construyó un palacio gótico en torno a un patio, con alfarje policromado y una puerta adornada al estilo del arquitecto Juan Guas. En el siglo XVIII, el edificio experimentó una significativa reforma que incluyó la incorporación de nuevas estructuras. Durante 40 años, el edificio acogió una institución de educación superior y fue sede del Colegio Universitario Domingo de Soto, impulsado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. El proyecto de reforma actual contempla obras de acondicionamiento y distribución de espacios para su uso académico.