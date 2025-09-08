IE University inicia el curso académico 2025-2026 con la apertura en las próximas semanas del nuevo Campus Creativo en el Palacio de Mansilla de Segovia, un edificio histórico rehabilitado que se convierte en sede de la IE School of Architecture & Design. En estas instalaciones se impartirán programas vinculados a la arquitectura, el diseño y la moda, como el Bachelor in Architectural Studies, el Bachelor in Design y el Bachelor in Fashion Design. El centro acogerá, además, actividades abiertas a la ciudad, reforzando el compromiso de la institución con Segovia y su entorno.

La universidad arranca el curso con más de 10.000 estudiantes de grado y posgrado, procedentes de 160 países. La diversidad internacional es uno de sus rasgos distintivos, con un 90% de alumnado extranjero y una presencia del 53% de mujeres en sus aulas.

La oferta académica se amplía este año con cuatro nuevos programas: Bachelor in Political Science, Dual Degree in Business & Political Science, Master in Design y Master in Technology & Global Affairs. Con ellos, la institución refuerza su estrategia en ciencias sociales, tecnología y diseño.

Los países con mayor representación en este curso son España, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México e India, consolidando a IE University como una de las universidades con mayor diversidad en el mundo.

En el plano internacional, IE University continúa desarrollando su campus global. En Nueva York, IE New York College (IENYC) imparte ya másteres en Business for Social Impact and Sustainability y en Management, y tiene previsto ampliar su oferta en 2026 con programas en Finance y en Data Analytics & Artificial Intelligence.