9 Comments

Del 11 al 14 de septiembre Segovia celebrará la vigésima edición del Hay Festival Segovia. Lo hará a través de un ambicioso programa multidisciplinar que incluye 60 eventos y la participación de alrededor de un centenar de importantes personalidades procedentes de 16 países. Como es habitual, la organización ha adelantado algunos nombres de esta edición 2025. Así, en Segovia convergerán grandes voces desde la política y la economía como Enrico Letta, ex primer ministro italiano y Decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, la economista y líder universitaria, Minouche Shafik, y el ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell.

El futuro de Europa en tiempos de populismo nacionalista marca esta edición que sin embargo, reserva espacio también para el mundo del ensayo y la novela. En el evento también participarán historiadores como Paul Preston y Orlando Figes, filósofos como A.C Grayling y Rob Riemen, los artistas Secundino Hernández, Hubertus von Holenlohe y el fotógrafo Alberto García-Alix; la actriz, directora y cantante Maria de Medeiros; el escritor Marcelo Rubens Paiva; los clasicistas Emilio del Río y Andrea Marcolongo; los novelistas David Uclés, Juan Gabriel Vásquez, el cubano Leonardo Padura, Javier Cercas, Dolores Redondo, María Dueñas y Yael van der Wouden; los poetas Momtaza Mehri y Javier Velaz. Y como en cada edición, se celebrará el debate FT Weekend, centrado esta vez en “Estados Unidos, Europa ¿Amigos para siempre?”.