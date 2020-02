Guía rápida para diferenciar catalanes de chinos, moros y otras malas personas

Antes era más fácil. Un catalán que se preciase era indisociable de su barretina. Se evitaban así estúpidas confusiones. Pero al albur de nefastas influencias occidentalizantes, la barretina ha ido lamentablemente a menos. Vale, tampoco nos pongamos exquisitos, ¿o cuánto hace que no se pasea usted por el Azoguejo embutido en su capa castellana? Anna Erra, alcaldesa convergente de Vic y diputada en el Parlament (eso de 7.000€ brutos mes no baja) es una pionera en la detección de estas embarazosas confusiones y en su sagacidad ha descubierto que también los extranjeros han caído en la insidiosa costumbre de renunciar a sus pintorescos atavíos regionales. Ni los moros llevan turbante, ni los rusos abrigo de piel de oso, ni los guatemaltecos sus vistosos penachos de plumas… Ya les digo, esto es un sindiós.

Menos mal que Erra y yo, como catalanes de cuna, tenemos una habilidad: detectamos extranjeros por la sola pinta. Ejemplo, me planto en el Azoguejo, y lleven o no traje Mao, les apuesto 30 cañas a que detecto a los naturales de la China así sin más. No siendo que me caiga algún tiquismiquis coreano, nunca fallo. Pero no se pasmen, no es algo que me venga a mayores, es que en mi superioridad racial de nacido en Lérida, tengo ese don. ¡Qué le voy a hacer! ¡Haber comido calçots de pequeños!

La verdad sea dicha, tras veinte años en Segovia el don a veces me cojea (serán los torreznos). Sin ir más lejos, el otro día veo a un tipo que me sonaba vagamente luciendo una zamarra en la que bien clarito ponía “Norway” (o sea “Noruega”, lo traduzco para los que no hayan tenido la suerte de estudiar en los Maristas). Así que muy cumplido yo, y tal como me enseñaron en los Maristas, le saludo en mi perfecto noruego de fiordo: “gutmornorcsven” (o sease, “buenos días amigo noruego”) y el tío que se me rebota… Era un primo segundo de Cantalejo… Hasta este punto de degradante mezcolanza racial hemos llegado… ¡Nos confundimos hasta entre nosotros!

Al final se impone lo práctico. Cuando voy a por tabaco, y en la duda, mejor pregunto en castellano. No sea que me llamen racista. Pero claro, eso en Vic y alrededores plantea un grave problema. Si a los extranjeros les interpelamos en castellano, ¿dónde queda el catalán? Al final parecerá que, oye, esto de Vic es casi Albacete… ¡Y eso nunca…! ¿Comprenden la extrema gravedad de la cosa? Si transigimos en eso terminaremos pareciendo de ¡Albacete!… ¿Dónde quedará entonces nuestra identidad nacional?

Es un problema gravísimo, sin duda. De manera que la señora Erra defendía en el Parlament las bondades de la campaña “no em canviïs la llengua“. Un conjunto de spots y conferencias emitidos en los medios “nostrats” (los que paga el populacho) en el que personas de clara morfología “no autóctona” suplican a los “buenos catalanes” que si les saludan lo hagan en catalán, porque así facilitan su integración y el aprendizaje de la lengua. ¿Entienden? Es por su comodidad. ¿Qué es esto de saludar levantando la mano y soltando un jau a un -aparentemente- indio cherokee? (como suelen hacer los segovianos en la calle Real) ¿Que no ven cacho infelices que esto es racismo? ¿Que al privarles del qué pasa majo de rigor les estigmatizamos con la más triste carencia de segovianidad? ¡Es como conducirles directamente al inframundo del underground y las drogas! Por si no fuera suficientemente triste nacer en Ávila (o más lejos), encima les arrebatamos esas briznas de necesaria segovianidad. ¿Es que no tienen ustedes compasión?

Conmovido hasta lo más hondo, no puedo sino aplaudir la loable iniciativa de doña Erra que Erra. Bien es verdad que al rehuir la palabra “extranjero” por “los que parecen no ser de aquí” la señora Erra ha cometido un ligero desliz, por el cual ya ha pedido perdón. Daba por hecho que todos tenemos el don ese de identificar chinos y otras gentes… Craso error.

Aunque, ¿seguro que ha sido un desliz? ¿No será que la campaña va también dirigida en realidad a estos nietos de charnegos que, quinta tras quinta, se empecinan en el “buenos días” por más que en la escuela les enseñemos que no, que de toda la vida de Dios se dice “bon dia”? (y no vean lo que se parecen a los de Olot-Olot, los muy cabrones, visten igual). ¿Seguro que es un desliz?

Verán, en Cataluña los nacionalistas llevan muchos años perdiendo la batalla de que la gente use solo el catalán. En casa, vale, tira que te va, pueden hablar lo que quieran e incluso ser del RCD Espanyol y ver Tele 5, pero en la calle es mejor usar solo el catalán. Problema, sensibilizar sobre el particular llamando extranjero a un tipo natural de Mollet del Vallés solo porque su abuelo era de Murcia, pues no queda bien…

Por qué, de otro modo y vuelvo a la cuestión que nos quita el sueño, si nos empeñamos en hablar solo en español ¿en qué se diferenciaría Vic de Albacete? Albacete, tú… lo peor… ¿Qué sera la próximo? ¿Andar patrás? ¿Cuántos años pasarían hasta que el personal se dé cuenta que a lo mejor se han integrado a las mil maravillas sin hablar catalán? Y entonces qué… ¿Donde quedaría la identidad nacional catalana? Desaparecería como lágrimas en la lluvia.

Y lógicamente, sin la sacrosanta identidad nacional, ¿de dónde va a sacar la señora Erra los 7.000€ mes que se le paga no sabemos muy bien por hacer qué? Sin campañas del tipo “no em canviïs la llengua” ¿de qué vivirían los nostrats medios de comunicación que amplifican las consignas gubernamentales frente a la pérfida distorsión de la realidad que practican los medios madrileños? ¿Ustedes se imaginan?

Miren. Las identidades nacionales son importantísimas. Ser español sin ir más lejos. Nos permite diferenciarnos unos de otros, nos contextualiza ante los demás y el mundo, nos hermana ante los enemigos… ¡Nos fortalece! Es importantísimo ser español…

¡Y ser catalán!… Eso ya, señores, eso es directamente la súper hostia. Y de Vic ni les cuento