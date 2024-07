IE University celebraba entre el 9 y el 12 de julio en su campus de Santa Cruz de Segovia la graduación de los alumnos de Bachelor de IE Business School, IE School of Science and Technology, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, IE School of Architecture and Design e IE Law School. A estas se sumarán las de programas master a celebrar en el campus madrileño de la universidad privada esta semana. En total son más de 3.000 alumnos de 160 países.