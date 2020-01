Ganador del premio de poesía Gil de Biedma de Nava de la Asunción

Diego Vaya, con el poemario Man with no name (trilogía del dólar), ha ganado el XVII Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma. Sevillano y licenciado en filología hispánica, cuenta con diferentes premios en su haber como el Vicente Núñez y el de poesía y novela Universidad de Sevilla. A la edición 2020 han concurrido 316 obras.

El acto fue conducido por el crítico Andreu Jaume, especialista en el poeta de ascendencia navera en tanto el jurado estuvo compuesto por Francisco Ruiz, coordinador del galardón, Fernando Romera, David Ferrer, y el alcalde de Nava, Juan José Maroto. La entrega del premio se desarrollará el próximo 25 de enero en Nava de la Asunción.