TramitaFES, el nuevo servicio de apoyo a las pymes segovianas

La Federación Empresarial Segoviana (FES) pone en marcha ‘TramitaFES’, un servicio diseñado para ayudar a las pequeñas empresas asociadas que cuentan con recursos limitados y que, hasta ahora, encontraban más dificultades para acceder a convocatorias de subvenciones públicas y procedimientos de licitación.

La creación de TramitaFES responde directamente a la creciente demanda registrada en la Federación por parte de las empresas, que ven en la FES un aliado estratégico para facilitarles el acceso a oportunidades de financiación y contratación que de otra manera estarían fuera de su alcance.

“Somos conscientes de que muchas pymes se quedan fuera de programas de apoyo simplemente porque no tienen tiempo ni medios para tramitar la documentación o seguir de cerca las convocatorias. Con TramitaFES, queremos eliminar esa barrera y estar aún más cerca de las necesidades de nuestras empresas”, señala Andrés Ortega, presidente de la FES.

TramitaFES se suma al catálogo de servicios que la FES ya ofrece de manera habitual a sus asociados en ámbitos como el asesoramiento jurídico, la formación especializada, la representación institucional o el apoyo en materia laboral y fiscal.