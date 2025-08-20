FECOSE impulsa la campaña ‘Vuelta al cole’ para apoyar al comercio local

La agrupación Fomento de Empresas de Comercio de Segovia (FECOSE), integrada en la FES, ha puesto en marcha la campaña ‘Vuelta al cole’, con el objetivo de dinamizar el pequeño comercio y recordar a las familias que todo lo que necesitan para el nuevo curso escolar lo pueden encontrar en los establecimientos de proximidad de la provincia.

Bajo el lema ‘¡La vuelta al cole comienza en tu comercio local!’, la iniciativa busca reforzar la importancia de comprar en los comercios de barrio, contribuyendo a mantener vivo el tejido empresarial y económico de Segovia, así como a fomentar un consumo responsable y cercano.

En FECOSE lo ponen fácil: en los establecimientos asociados se puede encontrar una amplia oferta de productos y servicios para el inicio del curso —material escolar, ropa, calzado, tecnología, complementos y mucho más— siempre con la atención personalizada, cercana, amable y la confianza que caracteriza al comercio local.

Con esta campaña, FECOSE quiere animar a las familias a apoyar al comercio de proximidad, que no solo ofrece calidad y cercanía, sino que además desempeña un papel esencial en la dinamización de la economía local y en la creación de empleo.

En palabras de Alberto García, presidente de FECOSE, “el comercio local es mucho más que un lugar de compra: es un espacio donde las familias encuentran soluciones adaptadas a sus necesidades, con el asesoramiento y la cercanía de quienes conocen a sus clientes”. Asimismo, García destaca que apostar “por el pequeño comercio en esta vuelta al cole es apostar por Segovia, por el empleo, la economía local y por mantener vivas nuestras calles”.

FECOSE es la agrupación de comercio más representativa de la provincia por número de afiliados. Se trata de una asociación de comerciantes reales, propietarios de comercios que luchan cada día por su negocio y por el comercio en general de Segovia y provincia.