Eugenia Manzanera y Geoff Tate, este fin de semana en el Teatro Juan Bravo

Dentro de la programación confeccionada para el Día Internacional de las Mujeres por la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de la Diputación, que, como en los últimos años, ha trabajado de manera transversal con otras áreas de la institución provincial para la conmemoración de esta efeméride, el Teatro Juan Bravo recibirá hoy viernes 7 de marzo, a partir de las 20:00 horas, a la narradora oral Eugenia Manzanera.

Habitual en los últimos años en las programaciones del teatro en sus diferentes facetas, en esta ocasión Manzanera abordará el 8M con lo que ella define como un “cóctel genérico femenino, con un chorrito picante y gotas de humor”. Dirigiendo su mirada y voz al público adulto esta vez, y haciendo de la ironía su mejor aliada, la artista relatará ‘1, 2 o varios cuentos’ con los que buscará hacer reír al público, en especial al femenino.

La actuación ha sido programada desde la Dirección del Teatro a través del Área de Asuntos Sociales de la Diputación y las entradas pueden ser adquiridas tanto en taquilla como en Tickentradas por un precio de 8 euros para el público general y 6 euros para menores de veinticinco años.

Geoff Tate

Por otro lado, mañana sábado 8 de marzo, a las 21:00 horas, excantante del grupo de heavy metal Queensrÿche, Geoff Tate, visitará el Teatro Juan Bravo para ofrecer un concierto dentro de la pequeña gira por España que lo está llevando por Barcelona, Madrid, León, Pamplona, Segovia y Santiago.

Acompañado sobre el escenario de la banda Ivory Lake, Geoff Tate recordará los grandes éxitos del que fuera su grupo, por lo que temas como ‘Silent Lucidity’, ‘Jet City Woman’, ‘Empire’ o ‘Walk in the shadows’ no faltarán en un repertorio en el que Tate también rememorará sus álbumes en solitario.

Las entradas para el ‘Big rock show’ de Geoff Tate, precursor del prog metal y nominado al Grammy en 1992, están disponibles tanto en Tickentradas como en taquilla por un precio único de 23 euros.