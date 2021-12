Escolares contra el covid

Tocaba hacer los deberes en el vacunódromo, y en Segovia capital, el pabellón Pedro Delgado de Segovia abría puntualmente sus puertas a las 15:30 a los primeros menores de 12 años que se vacunan, en una convocatoria que continuará hasta el 22 de diciembre para inmunizar a 5.800 niños de edades comprendidas entre los 11 y los 8 años. Para más adelante, según lleguen las dosis, tocará a algo menos de 4.000 de la franja de entre 7 y 5 años. En febrero, segunda dosis.

En Nueva Segovia no se registraron aglomeraciones, y el trámite se cumplía en cosa de minutos. No había largas filas y sí más bien un goteo constante de menores acompañados por sus padres o al cargo de algún adulto (en cuyo caso debían exhibir el oportuno permiso paterno).

Son los menores de 12 años el penúltimo grupo demográfico en recibir la vacuna. Un retraso que se justifica en tanto que el covid es habitualmente asintomático entre la población infantil y no se ha considerado necesaria la vacunación masiva hasta que la sexta ola ha vuelto a empujar hacia arriba las tasas de infección justo en vísperas de inevitables reuniones familiares navideñas. El temor de que, a través de este colectivo no vacunado, el coronavirus golpee a colectivos de más edad, mucho más vulnerables a la sintomatología grave cuando aún no se ha generalizado la tercera dosis, ha forzado a poner en marcha la vacunación masiva del colectivo.

Son vacunas de Pfizer reducidas a un tercio respecto a las dosis de adulto. Los estudios no han registrado efectos secundarios más allá de hinchazones y puntuales y fugaces episodios de fiebre leve, aconsejándose vivamente a los padres que acudan con sus vástagos a la vacunación ante la inminencia de un recrudecimiento de la pandemia que vuelva a poner en jaque al sistema hospitalario (de hecho, en Segovia ya se prevé un importante aumento de las hospitalizaciones) y que en algunos países ha resucitado al fantasma del confinamiento y las restricciones.