12 Comments

Falta de planificación, decisiones que llegan tarde y proyectos que no terminan de arrancar. Así resume Clara Martín, portavoz socialista, su visión del momento político que atraviesa el Ayuntamiento de Segovia. En esta primera parte de la entrevista analiza, con ejemplos concretos, la gestión económica, la estabilidad del equipo de gobierno, el tratamiento del patrimonio histórico y el futuro del desarrollo industrial.

Rumbo municipal

Bajo nuestro criterio, no hay un proyecto claro de ciudad, y donde además se está perjudicando en mayor medida a la ciudadanía, es en la planificación económica. En la organización de la hacienda municipal existe una ausencia total de estrategia. Esto se ha puesto de manifiesto, por un lado, en la aprobación del presupuesto de 2025, que llegó tarde y del que apenas se ha ejecutado un 54%. Y, por otro, en la planificación de los ingresos, especialmente a través de las ordenanzas fiscales para 2026, con la tasa de basuras como principal ejemplo. Una situación que termina afectando a todos los servicios municipales.

2025 para el PP

El caso Serrano y la entrada de la corrupción en el Ayuntamiento, sin duda, son el principal escándalo público, no solo de este año, sino, probablemente, de todo el mandato. El hecho de que la exprimera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, haya tenido que abandonar el cargo ante una situación tan grave como la vivida, resulta especialmente preocupante. Evidentemente, para nosotros ha sido el mayor fiasco del año y del mandato.

Al final, la falta de proyecto se evidencia incluso en la configuración del equipo de gobierno. Cuando toda la acción política se centra en una sola figura, la del alcalde, y se descuida la estructura que debe sostener la gestión —los concejales—, en el momento en que empiezan a caer piezas, el puzle se desmonta por completo.

Por otro lado, el portavoz municipal José Luis Horcajo asume ahora prácticamente todas las funciones, y habrá que ver hasta dónde puede llegar esta concentración de responsabilidades. Mientras tanto, el resto del equipo de gobierno permanece desaparecido, y lejos de solucionar problemas, en muchos casos los agrava.

Presupuestos 2026

Una más del Partido Popular. Segovia no cuenta con presupuestos para 2026. El equipo de Gobierno ha perdido credibilidad desde 2024, tras el pacto con Vox, que derivó en la ruptura del acuerdo con Ciudadanos tanto para 2025 como para 2026. Ambas formaciones ya han manifestado que no cuentan con su apoyo. Por el momento, queda por ver qué propuesta presupuestaria plantea el Gobierno municipal a los distintos grupos de la oposición, aunque a día de hoy no existe ni siquiera un borrador.

Patrimonio

El patrimonio histórico ha pasado claramente a un segundo plano. Somos una Ciudad Patrimonio de la Humanidad y este año se conmemora el 40 aniversario de la Declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, esta condición no figura entre las prioridades del equipo de gobierno. En lo que va de año no se ha realizado ninguna inversión efectiva en patrimonio cultural, más allá de los estudios que se están llevando a cabo en el Acueducto, sin ejecución presupuestaria asociada. De hecho, la ejecución del área de Patrimonio Histórico es muy baja.

A ello se suman obras que no se van a realizar, como la de la plaza de Guevara, y actuaciones que no llegan, como la restauración de la iglesia de San Nicolás o la intervención en la muralla en el entorno del Acueducto. Se trata de fondos que permanecen en las arcas municipales desde hace más de dos años y medio y que continúan sin ejecutarse. Todo ello pone de manifiesto que, para el equipo de gobierno, el patrimonio histórico se reduce a un mero decorado, un marco estético en el que encajar otras iniciativas, como los mercados temáticos, que poco tienen que ver con la identidad propia de la ciudad.

Desarrollo Industrial

A nosotros nos sorprende enormemente que, después de 20 años en la oposición reclamando el desarrollo industrial para Segovia —una materia que, además, no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Castilla y León—, no hayan sido capaces de exigir ese desarrollo ni al Partido Popular ni a la propia Junta. Y que, una vez en el Gobierno municipal, lejos de presentar una planificación ordenada, se hayan dedicado a desmantelar el trabajo realizado en el mandato anterior.

Un trabajo que, además, fue defendido en los plenos municipales por antiguos concejales del propio equipo de gobierno, como el actual portavoz, el señor Horcajo, y que ahora parece haber dejado de ser válido. En su lugar, nos encontramos con un plan de fomento territorial de la industria cogido con pinzas, ya que la aportación del Ayuntamiento de Segovia no está presupuestada —porque no existen presupuestos— y no se explica cómo se va a salvar ese obstáculo.

Lo verdaderamente importante es avanzar hacia una diversificación económica y un desarrollo efectivo de suelo industrial. Y aquí surge otra preocupación: el coste para los segovianos. Resulta difícil de entender que el Ayuntamiento tenga que asumir actuaciones tan costosas como el vial de conexión al polígono o la expropiación de todo ese suelo, cuando existía una propuesta de gestión de Prado del Hoyo, consensuada con los propietarios, que habría resultado mucho más económica para las arcas municipales.

La pregunta clave es: ¿dónde están los plazos?. A día de hoy, no los hay. Se limitan a decir que “están trabajando en ello”, una afirmación que repiten desde hace dos años y medio.

La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que, sin presupuesto municipal para afrontar las expropiaciones ni las labores de urbanización, resulta imposible saber cuándo podrá materializarse este proyecto…

