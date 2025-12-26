Entrevista a Clara Martín (II):“No hay diálogo con nadie, ni siquiera con los trabajadores municipales”

Continúa de la parte uno

¿Llega tarde el desarrollo de vivienda después de 20 años?

Por un lado, el ayuntamiento durante 20 años ha reclamado a la Junta de Castilla y León políticas de vivienda que es quien tiene las competencias. Para eso, por ejemplo, se han hecho las áreas de rehabilitación urbana. Son políticas de vivienda que han sido dirigidas y yo creo que un éxito más que manifiesto en barrios como San José, La Judería, Las Canogías, y que desde luego son un modelo de éxito para nuestra ciudad.

Y en materia de construcción de vivienda nueva, de vivienda de protección oficial, no se puede decir que no se ha hecho nada en 20 años. Se hizo el edificio de Evisego que está en la calle Bomberos, que es un edificio totalmente municipal dedicado a vivienda social y a vivienda para jóvenes. Pero todo eso ha tenido que asumir el ayuntamiento en solitario, cuando no son competencias propias municipales.

En el pasado mandato hicimos dos cuestiones. Por un lado, buscar financiación autonómica y diseñar los desarrollos de futuro en la ciudad de nuevos suelos en donde puede haber vivienda protegida. Por otro lado, aprobamos el sector del regimiento para el desarrollo de vivienda pública. Ahora mismo el regimiento está guardado en un cajón porque no se quiere desarrollar esa vivienda pública. Aprobamos, por ejemplo, el plan especial de áreas históricas para que el antiguo cuartel de Bomberos fuese un edificio dedicado a la vivienda pública. Y ahora mismo el Partido Popular ha seguido esa senda que iniciamos nosotros. Y luego las viviendas colaborativas, si se están construyendo, es gracias a la gestión que hicimos nosotros en el pasado mandato.

¿Pero qué políticas de vivienda están desarrollando desde el PP? Pues ahora el último ejemplo son las 14 viviendas que quieren construir en el barrio San Lorenzo. Unas viviendas que a los 10 años van a volver a pasar al mercado libre. ¿Esto qué significa? Que el patrimonio que es de todos los segovianos que se tendría que destinar para paliar una situación de un mercado tremendamente tensionado, dentro de 10 años van a servir para especular con ellas. Y en eso no estamos de acuerdo.

Policía Local, funcionarios municipales…

Yo creo que es la mejor muestra de la falta de diálogo de este equipo de gobierno. No hablan con nadie, no llegan a acuerdos con nadie. Ya no es que nos quejemos solamente los grupos de la oposición, que al final representamos a todos los segovianos, sino también con los propios trabajadores municipales. Recordemos que este año en mayo hemos tenido la primera manifestación de todos los sindicatos municipales a las puertas de este ayuntamiento.

Y ahora la situación es tremendamente tensa con policía local, les hemos tenido en el pleno municipal en varias ocasiones. Y ahora está en grave riesgo la seguridad de eventos municipales por la falta de compromisos reales del equipo de gobierno. Y no pueden decir que esto no sabían de lo que estaban hablando.

Policía local lleva reclamando cuestiones desde hace muchos meses. Se les han prometido mejoras que no se han cumplido. Y encima se les están generando nuevos problemas como, por ejemplo, la asistencia judicial. ¿Cómo van a resolver esta situación? Lo que no puede darse es que se vea en peligro la seguridad de la ciudadanía por la falta de diálogo de José Mazarías.

PSOE nacional

Es verdad que nosotros ni en esta provincia hemos tenido ninguna situación de esas características. Yo, por ejemplo, como mujer dentro del grupo de concejal o del partido a nivel provincial, afortunadamente nunca he vivido una situación de estas características. Y, evidentemente, nosotros dentro del Partido Socialista estamos ahora mismo en una situación cuanto menos tensa a nivel interno.

Las mujeres socialistas estamos reclamando que efectivamente haya mejores órganos de control interno, que haya una supervisión de cada una de las denuncias y que realmente se tomen medidas conforme a esos protocolos y que funcionen. Esas situaciones trasladarlas luego a la política local, afortunadamente el ciudadano en la calle nos conoce, que eso es lo más importante. Estamos en la calle con los vecinos y vecinas todos los días, atendiendo llamadas de teléfono, atendiendo correos electrónicos, atendiendo redes sociales.

Y ese contacto diario al final hace que el vecino sepa que aunque tú tengas un carnet de un militante de un partido, realmente tu papel en esta institución es velar por el interés de los segovianos. Cada vez que nos preguntan, nosotros damos nuestra valoración y condenamos cada uno de los acosos, de acosadores, babosos o puteros, que evidentemente como sociedad también tendríamos que condenar, no solamente en el Partido Socialista, sino en cada uno de nuestros ámbitos personales y profesionales.

Balance del PSOE 2025

No solamente con la parte de fiscalización de la gestión del Partido Popular, sino también en la parte propositiva. Somos de los grupos con mayor actividad dentro de los colectivos, de las actividades sociales y culturales de la ciudad, deportivas, y en toda esa actividad participamos con los vecinos.

Con lo cual, yo creo que tenemos un balance positivo en cuanto a nuestro trabajo del día a día y también de ese trato cercano con la gente, con los medios de comunicación. Esa transparencia que creo que nosotros siempre hemos defendido como institución cuando estábamos en el gobierno, creemos que también es muy importante ejercerla desde la oposición.

2026 en Segovia

Espero que haya acción, que abandonemos esta parálisis municipal, que realmente se materialicen los compromisos que de verdad se tienen con la ciudad, que ya no va de intereses de un partido o de otro.

Hay cuestiones estratégicas que tenemos todos en el punto de mira y que son intereses generales, como por ejemplo en materia de vivienda, en materia de industria, que de verdad se están poniendo muchos esfuerzos, no solamente desde el ayuntamiento, sino desde otras instituciones y desde otros colectivos, y que de verdad se den pasos hacia adelante. Hay que abandonar esta sensación de brazos caídos del equipo de gobierno. Hay que mostrar una actuación de liderazgo que falta a día de hoy en esta ciudad.

Y de verdad, si no logramos avanzar en el año 2026, será el mandato con mayor dejadez y parálisis de los que hemos tenido en estos últimos 20 años.