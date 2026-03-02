La Cofradía del Cristo de los Gascones anuncia programación para Semana Santa

La Cofradía ha presentado el programa de actos para la Semana Santa 2026, que se desarrollará entre el 7 de marzo y el 11 de abril con un amplio calendario de actividades religiosas, culturales y formativas en distintos templos de la ciudad.

El programa arrancará el sábado 7 de marzo con la Asamblea General en la iglesia de San Justo y continuará el viernes 13 con la representación del “Cristo de los Gascones”. Entre las citas destacadas figura el XXXVIII Ciclo de Conferencias, que se celebrará los días 18 y 19 de marzo en la Sala Capitular de San Justo, con la intervención del musicólogo Christos Kanellos Malamas y del obispo de la diócesis de Segovia, Jesús Vidal Chamorro.

Los actos incluyen también un concierto del Coro Voces de Castilla el 20 de marzo en la iglesia de San Justo, la tradicional paella cofrade el día 14 y varias charlas de Cuaresma los días 23 y 24 en la iglesia del Salvador. La celebración comunitaria de la penitencia tendrá lugar el 25 de marzo.

El calendario litúrgico culminará con los actos centrales del Triduo Pascual: el Jueves Santo (2 de abril) con la Cena del Señor y la Hora Santa; el Viernes Santo (3 de abril) con el Vía Crucis, la salida procesional del Cristo de los Gascones hacia la Catedral y la Procesión de los Pasos; la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo (4 de abril) y la celebración del Domingo de Resurrección (5 de abril). Los actos concluirán el 11 de abril con la misa por los difuntos de la Cofradía en San Justo

Programación ASAMBLEA GENERAL SÁBADO 7 DE MARZO, 17 h. SAN JUSTO REPRESENTACIÓN “CRISTO DE LOS GASCONES” VIERNES 13 DE MARZO, A LAS 20:30 H XXXVIII CICLO DE CONFERENCIAS DIA 18 DE MARZO, A LAS 20 H. SALA CAPITULAR DE SAN JUSTO * D. Christos Kanellos Malamas (Músico · Musicólogo · Constructor de instrumentos históricos Especialista Título de la Conferencia Las violas piriformes en la iglesia de San Justo y Pastor de Segovia: Análisis iconográfico y reconstrucción crítica. DIA 19 MARZO, A LAS 20 H. SALA CAPITULAR DE SAN JUSTO RVDMO. Sr. Dº JESUS VIDAL CHAMORRO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SEGOVIA DIA 20 DE MARZO, A LAS 20 H IGLESIA DE SAN JUSTO Concierto Coral Voces de Castilla

PAELLA COFRADE SÁBADO 14 DE MARZO CHARLAS DE CUARESMA 23 y 24 DE MARZO, A LAS 19:30 H. IGLESIA DEL SALVADOR CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 25 DE MARZO, A LAS 18:30 H. IGLESIA DEL SALVADOR VIA CRUCIS PENITENCIAL DE LA COFRADIA LUNES 30 DE MARZO, A LAS 20 H. POR LAS CALLES DEL BARRIO JUEVES SANTO 2 DE ABRIL, A LAS 18 H. “CENA DEL SEÑOR”, IGLESIA DEL SALVADOR

A LAS 20 H. “HORA SANTA” VIERNES SANTO 3 DE ABRIL, A LAS 10:30 H, VIA CRUCIS, IGLESIA DEL SALVADOR

A LAS 11:30 H. SALIDA PROCESIONAL A LA S.I. CATEDRAL DEL CRISTO DE LOS GASCONES.

A LAS 18 H. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, EN LA IGLESIA DEL SALVADOR.

A LAS 20 H. CELEBRACIÓN DE LA PROCESIÓN DE LOS PASOS SÁBADO SANTO 4 DE ABRIL, A LAS 22 H. SOLEMNE VIGILA PASCUAL, IGLESIA DEL SALVADOR DOMINGO DE RESURRECCIÓN 5 DE ABRIL, A LAS 12:30 H, PASCUA DEL SEÑOR, IGLESIA DEL SALVADOR MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA COFRADIA 11 DE ABRIL (SÁBADO), A LAS 19 H. IGLESIA DE SAN JUSTO