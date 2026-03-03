El Consejo de Acción Solidaria de la Federación Empresarial Segoviana (FES) ha celebrado una reunión de trabajo en la que se han compartido ideas y consensuado nuevas propuestas de cara a las actividades que se desarrollarán en los próximos meses, en el marco de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la organización.

La FES considera que el compromiso social forma parte de su identidad como institución representativa del empresariado segoviano. Por ello, a través de su Consejo de Acción Solidaria, continúa promoviendo iniciativas que integran la actividad empresarial con valores de colaboración, sensibilización y apoyo a la sociedad.

Entre las medidas acordadas destaca el respaldo visible a las asociaciones mediante la iluminación de la fachada de la sede de la FES con motivo de la conmemoración de las fechas más emblemáticas de cada colectivo. Esta acción simbólica pretende dar visibilidad a sus causas y trasladar un mensaje público de apoyo desde el ámbito empresarial.

Asimismo, se reforzará la difusión de la actividad de estas entidades a través de la publicación de noticias y contenidos específicos en la revista mensual Segovia Empresarial, órgano de comunicación de la Federación, y se facilitará la cesión de espacios en eventos, jornadas o ferias organizadas por la FES para favorecer su participación y proyección.

Con estas iniciativas, integradas en su política de Responsabilidad Social Corporativa, la Federación Empresarial Segoviana reafirma su papel no solo como motor económico de la provincia, sino también como agente activo en la construcción de una Segovia más solidaria, cohesionada y comprometida con su entorno.