Entonces esta calle ya es mía ¿No?

Seguro que hay otras frases mejores que recordar de Ramón Escobar pero yo tengo grabada en la memoria aquella mañana de viernes, al principio de 1995 y en mitad de la calle, donde habían acudido un secretario de Estado y todo un JEME a “rendir la plaza”, en este caso la calle Coronel Rexach, que tanta falta hacía a la ciudad tras 52 años cerrada. Aquel alcalde de tamaño considerable paseaba por la calle tras cortar la cinta y sin disimulos presumía del logro: “Esto es mío ya ¿No?” Cuando me piden que defina a Ramón Escobar siempre cuento esta anécdota de aquel día que a mi me pareció que estaba en su salsa.

Y eso que eran tiempos de críticas, que el alcalde había decidido dos años y medio antes, de la noche a la mañana y asustado por los informes de Alföldy —un alemán que subió a un acueducto en pie y bajó amenazando su ruina inminente— cerrar el tráfico bajo el Acueducto y hacerlo sin contar con alternativas para el tráfico. Qué si, que ahora se habla de la medida como de la de un sabio visionario, pero entonces no. Se le sacudió hasta en el carné de conducir por partir la ciudad en dos.

Pensando en su gestión y tirando sólo de memoria instantánea, lo que me sale de carrerilla es un listado, descolocado, tal que así: la construcción del primer aparcamiento subterráneo de la ciudad y peatonalización de Fernández Ladreda (entonces), mientras los comerciantes aseguraban que aquello sería la ruina absoluta. La reforma de la práctica totalidad de las calles del casco antiguo. El mismo alcalde firmó la rehabilitación del cinturón verde de la ciudad con la recuperación integral del valle del Clamores y la del Eresma; peleó por la variante de la ciudad, la autopista a Madrid y porque no se perdiera el tren del AVE, al que entonces no se quería dar parada en Segovia. Además se “inventó” cosas como la Fundación Don Juan de Borbón —cierto, no resultó barato ni edificante por su “familiaridad”— y no faltó a los meollos de gestación de clubes como el de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el de las Juderías…