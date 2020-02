En Castilla y León también pasan cosas

Aunque según el último barómetro del CIS Castilla y León sea la Comunidad Autónoma más preocupada por la independencia de Cataluña, más incluso que el mal comportamiento de los políticos, el fraude o los problemas de índole económica, la realidad es que tendríamos bastantes motivos para estar preocupados por la corrupción en nuestro territorio.

Tres son las comisiones de investigación que se han abierto, de momento, durante esta legislatura, y de momento, porque visto el panorama no parece muy descabellado pensar que algún otro escándalo pueda saltar en nuestro territorio.

Estas tres comisiones sobre la adjudicación de parques eólicos, Fondos Miner y planificación de medios se une a las otras tres que ya se abrieron en la pasada legislatura: parques eólicos, construcción del Hospital de Burgos y quiebra de las Cajas de Ahorro. Reseñable es la apertura de estas comisiones en un parlamento que durante décadas y legislatura tras legislatura había negado la investigación de cualquier cosa.

Pero novedoso no quiere decir exitoso. El PP en connivencia con Ciudadanos, bloqueó cualquier posibilidad de esclarecer cualquier cosa. Las únicas que consiguieron un “final” , es decir en las que se llegó a registrar conclusiones, fueron la del HUBU y las Cajas, y por supuesto sin depurar ninguna responsabilidad política.

Conocidos, aunque no por muy publicados, han sido los “tejemanejes” de José Luis Ulibarri y Méndez Pozo a la hora de adjudicarse subvenciones millonarias en su televisión y en diferentes medios de su propiedad. Ahora se trata de investigar la planificación de medios realizada por la Junta de Castilla y León, que durante años ha supuesto un despilfarro considerable de dinero, con el único objetivo de engrandecer las hazañas de aquellos que ostentaban el poder y de esta forma ocultar todo lo que ocurría en nuestra Comunidad Autónoma. Mientras tanto, como siempre, unos pocos se iban enriqueciendo a costa de tener el monopolio de la información en nuestro territorio.

No se cuáles serán las conclusiones de esta comisión pero para empezar lo que pueden ir intentando los diferentes grupos políticos es que la Junta de Castilla y León, de una vez por todas ponga en marcha el Reglamento contemplado en el artículo 10 de la Ley de Publicidad Institucional, estableciendo que la adjudicación de la publicidad institucional no solo se base en criterios de difusión y audiencia (que con datos comparativos se vería que al final ha supuesto un reparto de libre albedrío) sino que también se tenga en cuenta en el reparto otros criterios como el compromiso ético, el respeto a los derechos humanos y las condiciones laborales dignas.

Fruto de este blanqueo en los medios de comunicación, poco o nada se ha sabido del despilfarro de los Fondos Miner. De boca en boca se comentaba el derroche realizado con este dinero destinado a la reestructuración de las cuencas mineras, pero no ha sido hasta ahora cuando el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a todos aquellos que llevaban denunciando desde hace años las irregularidades, y que han sido definidas como “ineficientes”, “irregulares” “discrecionales” y “opacas”.

La tercera comisión de investigación “creada”, entre comillas ya que podríamos decir que se había puesto un punto seguido en la legislatura anterior, es la de la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León, y que según la Fiscalía presuntamente implicó mordidas de entre 80 y 100 millones de euros durante más de diez años.

La trama consistía supuestamente, según el informe de la Fiscalía, en que grandes eléctricas se hacían con parques eólicos que estaban paralizados a través de una lista de empresarios que facilitaba la Junta de Castilla y León. Un inspector descubrió el “modus operandi” y lo denunció a través de un informe que presuntamente Georgina de la Lastra, delegada de la Agencia Tributaria en Castilla y León, ocultó en un cajón durante un tiempo.

Ahora múltiples ex altos cargos, y actuales, desfilarán por la comisión para intentar esclarecer lo ocurrido y poder depurar la responsabilidad política correspondiente. Y aunque todo pueda parecer igual que la legislatura anterior hay una cosa que sí ha cambiado, el papel de Begoña Hernández. En un giro inesperado, la Junta de Castilla y León se ha presentado como acusación contra la ex viceconsejera de Economía y actualmente en la consultora KPMG (otra comisión de investigación merecería los múltiples contratos adjudicados a consultoras desde las instituciones públicas que acogen en su seno a los responsables de dicha adjudicación) después de cuatro años de defensa a ultranza.

En definitiva, esperemos que estas comisiones sean fructíferas, y que de una vez por todas se pueda conocer lo que ha ocurrido durante años de mayoría absoluta del PP donde ha predominado el ocultismo y la opacidad. Pero lo más importante es que trascienda más allá de las paredes de las Cortes de Castilla y León, y la ciudadanía se entere, de que no solo pasan cosas en Cataluña.