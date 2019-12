Llevo algunas horas sentada frente a un folio en blanco, intentando poder plasmar y canalizar con palabras, esas sensaciones que tengo después de ver las variopintas (por llamarlas de alguna manera) reacciones de una parte de la sociedad, con respecto a la sentencia que ha condenado a tres chicos, por agresión sexual a una menor, y que sí, también eran jugadores de fútbol de la Arandina.

Digo que también eran jugadores de fútbol, porque parece que ese título les puede eximir de cualquier delito. Como si ese hecho, que fueran “famosos” en el pueblo, les hubiera convertido en una suerte de héroes a los que no les puede afectar nada y les hubiese dado licencia para actuar sin consecuencias.

Unas sensaciones que están bien definidas, y que se resumen en una mezcla de rabia, ira, asco y tristeza, que visto lo visto, como ocurriera en siglos pasados, es probable que muchos quieran invalidar por pertenecer a lo sentimental, a lo irracional, y así deslegitimar cualquier argumento.

Y es que la cruda realidad ha mostrado una parte de esa sociedad enferma, que se pregunta por qué una niña de 15 años sube a casa de tres chicos, en vez de preguntarse porque tres chicos invitan a una niña de 15 años a su casa. Una parte de la sociedad que justifica la acción porque las “niñas están hipersexualizadas”, que justifican que 38 años (a pesar de que solo cumplirán 20) es una condena desproporcionada porque “las niñas de ahora saben de todo”. Una sociedad que piensa que se les va “arruinar la vida a unos chavales” sin pensar por supuesto en la víctima, una sociedad que comparte con uno de los agresores la afirmación de “que no han matado a nadie”, como si las mujeres fuéramos esos objetos de posesión, y que nuestra vida vale poco. En definitiva ha mostrado una sociedad carente de empatía y en cierta manera enferma de machismo.

Y cuidado si te ocurre alzar la voz y denunciar, porque siempre serás una “feminazi agresiva” que finalmente has recibido tu merecido, porque te lo estabas buscando por hablar más de la cuenta y ser una “odiadora de hombres”.

Pero si algo ha colmado el vaso de la paciencia, sin duda fue la difusión de unos audios privados de una menor. Ya nos advirtieron, cuasi amenazado, públicamente con hacer esto. Ha sido denigrante ver como personas a las que se les presupone una cierta madurez, por la edad que tienen mas que nada, se hayan dedicado a difundir estos audios y hacer lo que se puede considerar a todas luces “bullying” ¿Puede haber algo más perverso que adultos acosando a una niña en redes sociales?

De todas formas no hay nada que extrañar de estos comportamientos si esa hegemonía cultural, que a día de hoy no son los libros precisamente sino los medios de comunicación, se han dedicado a perpetuar esta situación de desigualdad. Recuerdo con perplejidad como recientemente un telediario de una cadena nacional, emitía una noticia sobre el acoso a periodistas mujeres para inmediatamente después, reproducir el “fuerte aplauso” que recibía Plácido Domingo en un lugar de España. Hay que recordar que Plácido Domingo ha sido acusado recientemente de presuntos abusos sexuales, y que entre sus justificaciones estaba que “las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado” Como sí un abuso sexual no fuera tal hace 40 años.

No hay que irse muy lejos en el tiempo, ni hacer análisis profundos de discursos o de contenidos mediáticos, para saber que algo falla en nuestra sociedad cuando un profesor es denunciado por poner un vídeo de concienciación contra la Violencia de Género. Y no un vídeo cualquiera, sino uno donde se explica la historia de Ana Orantes, una de las primeras mujeres en denunciar públicamente violencia machista y asesinada después por su marido.

Incluso esta misma semana, el único procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, se veía con el derecho de decir en una institución pública que a “las mujeres había que obligarnos a escuchar el latido antes de abortar” Obligar y mujer en la misma frase.

Podría seguir y seguir, y desgraciadamente poner decenas y decenas de ejemplos, sobre machismo estructural, propios y ajenos. Pero prefiero dedicar estas última líneas a ella y a todas las mujeres valientes que denuncian, para decirlas que aquí estamos, que sí te creemos y que estamos contigo, que la culpa no era tuya, ni dónde estabas, ni cómo vestías.