El TSJCyL condena a 9 años de inhabilitación al ex-alcalde de Maderuelo por prevaricar

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado parcialmente la sentencia absolutoria fallada en febrero de 2024 en Segovia contra el ex-alcalde de Maderuelo, y condena a Santiago Bayo a una inhabilitación especial “para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años“.

Bayo ha sido uno de los alcaldes más longevos de España y que ostentó la condición de primer edil de Maderuelo desde 1974 hasta 2019, elecciones en las que se dio de baja del PP, montó una agrupación independiente pero no salió elegido. La más sonada del alcalde en estos 44 años de mandato, y por lo que finalmente ha sido condenado a inhabilitación (aunque la sentencia es recurrible ante el Supremo) refiere a la construcción de un centro de interpretación y aula de naturaleza, para lo cual empleó 300.000€ de un préstamo subvencionado por el Ministerio de Industria, y otros 174.000€ de fondos municipales. Sin embargo, lo que iba a ser un recurso turístico, quedó finalmente en 2012 en un bar-restaurante municipal en el que Bayo, como alcalde, hacía y deshacía a su antojo. Y no solo eso, para mejorar la accesibilidad al restaurante ejecutó por cuenta municipal y sin permiso de la Junta obras en una carretera de titularidad autonómica.

En 2018 el PSOE presentaba una primera denuncia que sin embargo no se sustanció en sentencia hasta febrero de 2024. En ella, la Audiencia Provincial de Segovia fallaba a favor de Bayo y también del secretario municipal, absolviéndoles de los cargos. A este fallo recurrió la acusación particular, no la Junta ni tampoco fiscalía, en lo que los jueces ponentes consideran “el sorprendente aquietamiento del Ministerio Fiscal y del Letrado de la Junta de Castilla y León”. Más de 10 años después llega finalmente una sentencia condenatoria, si bien parcial. Se exime, eso sí, a Bayo del pago de multas y se absuelve igualmente al secretario.