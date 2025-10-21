Rescatan a un perro tras caer por un terraplén en la calle Los Almendros

La Policía Local de Segovia intervino este fin de semana en el rescate de un perro que había caído por un terraplén en la calle Los Almendros. Los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso y consiguieron sacar al animal ileso, devolviéndolo posteriormente a su propietario.

Además de este suceso, el fin de semana estuvo marcado por varios accidentes de tráfico, la mayoría con daños materiales y un herido. El accidente más destacado se produjo el domingo a las 20:15 horas en la avenida Don Juan de Borbón y Battemberg, donde un turismo embistió a un vehículo de movilidad personal (patinete), resultando herida una persona.

El parte también recoge otros incidentes en diferentes puntos de la ciudad, como la avenida Vicente Aleixandre, donde un coche se salió de la vía y chocó contra un elemento urbano, o en la calle Laurel, San Nicolás, Padre Claret y San Antonio el Real, con varios choques entre turismos.

Durante el fin de semana se realizaron siete controles de alcoholemia, documentación y drogas, en los que se instruyeron diligencias a una persona por pérdida total de puntos y se formularon varias denuncias por infracciones de tráfico.

La Policía Local también intervino en ocho incidentes sanitarios, siete de ellos con traslado al Hospital General de Segovia, y resolvió mediante mediación varias discusiones entre particulares y molestias por ruidos.