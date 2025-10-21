La Segoviana gana el derbi al Ávila y se afianza en la zona de promoción

Posted By Redacción on 19, Oct, 2025
Victoria por 1-0 en el clásico contra el Ávila. Los de Beá vuelven a la senda de la victoria tras imponerse en La Albuera a los vecinos abulenses, lo que les instala en la parte alta de la tabla, zona de promoción. Con este resultado los segovianos quedan con 14 puntos, terceros en la tabla y a 4 del sorprendente líder, el Fabril, pero en un compacto grupo de otros siete equipos destinados a jugarse las plazas de preferencia en un grupo altamente igualado.
