5 Comments

El Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso ha denunciado la decisión del alcalde socialista, Samuel Alonso, de retirar el acceso telemático a la documentación municipal a los grupos de la oposición. Los populares califican la medida de “ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas” en la gestión del Ayuntamiento.
Según explican en un comunicado, la decisión, adoptada el pasado 2 de octubre, impide a los concejales consultar de manera digital los expedientes municipales, una herramienta que, hasta ahora, “permitía ejercer la labor de control de forma eficaz y compatible con la vida laboral”. El PP sostiene que el alcalde se ampara en un informe de la Diputación de Segovia y en la Ley de Protección de Datos “como excusa para justificar la restricción”.
“La protección de datos no puede convertirse en un muro contra la transparencia”, señala el grupo popular, recordando que los concejales “tienen deber de reserva, están sometidos a la ley y firmaron un acuerdo de confidencialidad al inicio de la legislatura”.
Los populares vinculan esta decisión con la firme oposición mostrada en el último pleno, donde los grupos rechazaron la venta en un solo lote de parcelas municipales valoradas en más de 2,5 millones de euros. Aseguran que el cierre informativo podría estar relacionado con “operaciones urbanísticas y decisiones de gestión en marcha”, entre ellas el proyecto de Puerta de La Reina, el plan de separación de aguas de los jardines del Palacio Real o la renovación de la concesión con Aquona.
El grupo municipal presentó el pasado 7 de octubre un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía, argumentando que vulnera el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, así como varios artículos del ROF y el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los representantes públicos a participar en los asuntos municipales.
El portavoz del PP, José Luis Martín Plaza, se pregunta: “¿Por qué el Partido Socialista corta la información a la oposición? ¿Por qué se teme tanto a la transparencia cuando debería ser la base de cualquier gobierno democrático?”. El comunicado concluye que el grupo popular “seguirá defendiendo la transparencia y el derecho de los vecinos a conocer la gestión de su Ayuntamiento, porque cuando la información se oculta, se pierde la confianza y se apaga la democracia local”.
20 octubre, 2025
21 octubre, 2025
21 octubre, 2025
21 octubre, 2025
Humo samuelino que se esfumara y prevalecerá la claridad en cuanto el pueblo se movilice exigiendo transparencia y…¡cuentas claras! Ocurre que hay que desviar la atención de la que se les viene encima, a su predecesor le han afeitado, y ya le ata en corto la Fiscalia del TSJCYL,Eso sí, acompañado por el diputado en Cortes que le ha hecho pasar por el atril como un pringaete que apesta y molesta en la PSOE. Así que se ve venir que le van afeitar y a pringar bien si el juzgado de Segovia cierra la instrucción y dicta resolución de apertura de juicio. Dudo que la PSOE a este le ponga atril y que aparezca Aceves al lado. Se admiten apuestas. La duda que queda si se va a juzgar algo de todos y cada uno de los expedientes que la policía judicial sacó del Ayuntamiento por orden judicial y que alguno pudiera incriminar no sólo a estos dos regidores, sino también al que les precedió. Atentos a la jugada y a la resolución judicial. Pero no descarten que todos los marrones que les dejara el predecesor se los coman íntegramente estos alumnos aventajados en caciquismo, pero que no le ganan ni en ello no en codicia. Oiga el terreno vale mucho…,diría Fernández de la Vega,como pa regalárselo al pueblo…El pueblo que pague la calle y pague el terreno…
21 octubre, 2025
