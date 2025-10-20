5 Comments

El Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso ha denunciado la decisión del alcalde socialista, Samuel Alonso, de retirar el acceso telemático a la documentación municipal a los grupos de la oposición. Los populares califican la medida de “ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas” en la gestión del Ayuntamiento.

Según explican en un comunicado, la decisión, adoptada el pasado 2 de octubre, impide a los concejales consultar de manera digital los expedientes municipales, una herramienta que, hasta ahora, “permitía ejercer la labor de control de forma eficaz y compatible con la vida laboral”. El PP sostiene que el alcalde se ampara en un informe de la Diputación de Segovia y en la Ley de Protección de Datos “como excusa para justificar la restricción”.

“La protección de datos no puede convertirse en un muro contra la transparencia”, señala el grupo popular, recordando que los concejales “tienen deber de reserva, están sometidos a la ley y firmaron un acuerdo de confidencialidad al inicio de la legislatura”.

Los populares vinculan esta decisión con la firme oposición mostrada en el último pleno, donde los grupos rechazaron la venta en un solo lote de parcelas municipales valoradas en más de 2,5 millones de euros. Aseguran que el cierre informativo podría estar relacionado con “operaciones urbanísticas y decisiones de gestión en marcha”, entre ellas el proyecto de Puerta de La Reina, el plan de separación de aguas de los jardines del Palacio Real o la renovación de la concesión con Aquona.

El grupo municipal presentó el pasado 7 de octubre un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía, argumentando que vulnera el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, así como varios artículos del ROF y el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los representantes públicos a participar en los asuntos municipales.

El portavoz del PP, José Luis Martín Plaza, se pregunta: “¿Por qué el Partido Socialista corta la información a la oposición? ¿Por qué se teme tanto a la transparencia cuando debería ser la base de cualquier gobierno democrático?”. El comunicado concluye que el grupo popular “seguirá defendiendo la transparencia y el derecho de los vecinos a conocer la gestión de su Ayuntamiento, porque cuando la información se oculta, se pierde la confianza y se apaga la democracia local”.