Concurso de relatos “Historias que alimenta”

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha convocado la quinta edición del Concurso de Relatos Cortos ‘Historias que alimentan’.

El certamen se dirige a todas las personas mayores de 16 años empadronadas en municipios de la provincia o matriculadas en centros educativos o universitarios segovianos, y tiene como objetivo promover una reflexión literaria sobre la importancia de una alimentación sostenible, equilibrada y respetuosa con el medio ambiente, destacando los productos locales y de cercanía. Los relatos deberán tener una extensión máxima de 500 palabras, con tipografía Times New Roman a tamaño 12, y presentarse en formato PDF, incluyendo referencias a municipios de la provincia y productos alimentarios autóctonos de Segovia considerados saludables y respetuosos con el entorno. Las obras se enviarán exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Segovia (https://sede.dipsegovia.es) y hasta el 21 de noviembre de 2025.

El concurso cuenta con una dotación total de 500 euros, distribuidos en un primer premio de 300 euros y un lote de productos de Alimentos de Segovia, y un segundo premio de 200 euros y un lote similar.