El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado información detallada a la concejalía de Comercio e Industria sobre la situación actual del Mercado Municipal de Los Huertos, cerrado desde hace más de un año pese a que las obras de remodelación finalizaron en octubre de 2024.

Según ha explicado la formación naranja, las obras de modernización del Mercado, financiadas con fondos europeos, se dieron por concluidas hace ya un año, quedando únicamente pequeños remates pendientes. Sin embargo, a día de hoy no se han adjudicado los siete puestos de venta disponibles y no se ha ofrecido información oficial sobre los plazos previstos para su apertura.

“No puede ser que el mercado siga cerrado, vacío y sin visos de apertura después de tanto tiempo. Es un ejemplo más de la parálisis y la falta de gestión del equipo de gobierno del señor Mazarías”, ha denunciado Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos.

Desde la formación consideran especialmente grave que un espacio con vocación de servicio público y dinamización comercial en el corazón de la ciudad “permanezca cerrado por la inacción del Ayuntamiento, cuando podría estar favoreciendo la actividad económica local y ofreciendo un servicio básico a los vecinos del centro histórico”.

“Hablamos de una instalación que ha sido remodelada y que debería estar hoy llena de vida y actividad. Queremos saber en qué punto exacto se encuentra el proceso de licitación y cuáles son los plazos reales para su adjudicación y apertura”, ha señalado la portavoz liberal.

Otero insiste en que “los fondos europeos exigen eficacia, control y resultados tangibles”, y advierte de que mantener cerrado el mercado supone desaprovechar una inversión estratégica para la revitalización del comercio local y la vida en el casco histórico.