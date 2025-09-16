13 Comments

El Cabildo Catedral de Segovia ha hecho público el resultado de la investigación interna abierta en julio tras diversas acusaciones sobre la gestión del deán de la Catedral, Rafael de Arcos. El informe, elaborado a través del Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, concluye que no se han hallado conductas delictivas ni infracciones graves, ni en el proceder del deán ni en la gestión de la institución.

Según el comunicado, se constata que el trato a los trabajadores ha sido “siempre correcto, profesional y respetuoso” y que los fondos revisados se encuentran “debidamente contabilizados y destinados a fines propios de la Iglesia”. La investigación sí ha detectado aspectos formales que pueden mejorarse en los procedimientos internos, para los que ya se han propuesto medidas correctivas con el fin de reforzar la transparencia.

El proceso, dirigido por el Órgano de Cumplimiento Normativo, se ha desarrollado —según la Diócesis— con “total independencia e imparcialidad”, incluyendo entrevistas a empleados y una revisión exhaustiva de la documentación. Tanto la Diócesis de Segovia como el Cabildo han reiterado su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia, y agradecen el respaldo de trabajadores, colaboradores y fieles.

Este pronunciamiento llega después de varias semanas en las que el nombre de Rafael de Arcos ha estado en el foco público. En agosto, algunos inquilinos de casas parroquiales denunciaron haber recibido llamadas para subir el precio de los alquileres, lo que se sumaba a la investigación abierta por el Obispado tras la denuncia de un extrabajador que le acusaba de supuestas prácticas económicas irregulares.