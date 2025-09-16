13 Comments

El Cabildo Catedral de Segovia ha hecho público el resultado de la investigación interna abierta en julio tras diversas acusaciones sobre la gestión del deán de la Catedral, Rafael de Arcos. El informe, elaborado a través del Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, concluye que no se han hallado conductas delictivas ni infracciones graves, ni en el proceder del deán ni en la gestión de la institución.
Según el comunicado, se constata que el trato a los trabajadores ha sido “siempre correcto, profesional y respetuoso” y que los fondos revisados se encuentran “debidamente contabilizados y destinados a fines propios de la Iglesia”. La investigación sí ha detectado aspectos formales que pueden mejorarse en los procedimientos internos, para los que ya se han propuesto medidas correctivas con el fin de reforzar la transparencia.
El proceso, dirigido por el Órgano de Cumplimiento Normativo, se ha desarrollado —según la Diócesis— con “total independencia e imparcialidad”, incluyendo entrevistas a empleados y una revisión exhaustiva de la documentación. Tanto la Diócesis de Segovia como el Cabildo han reiterado su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia, y agradecen el respaldo de trabajadores, colaboradores y fieles.
Este pronunciamiento llega después de varias semanas en las que el nombre de Rafael de Arcos ha estado en el foco público. En agosto, algunos inquilinos de casas parroquiales denunciaron haber recibido llamadas para subir el precio de los alquileres, lo que se sumaba a la investigación abierta por el Obispado tras la denuncia de un extrabajador que le acusaba de supuestas prácticas económicas irregulares.
16 septiembre, 2025
Supongo que algún bocazas tendrá que pedir perdón, a D. Rafael, incluido algunos directores de periódicuchos de mala muerte.
16 septiembre, 2025
Era bastante evidente que perro no muerde perro
16 septiembre, 2025
Completamente de acuerdo
16 septiembre, 2025
Quien se cree usted para hablar de periódicos de mala muerte?. Lo publicado está documentado. Soy creyente a pesar de la Iglesia y de personajes como usted.
16 septiembre, 2025
Es mejor lo que publica el adelantado de segovia que oculta todo lo que puede hacer daño a la iglesia y a la derecha. Creo que el bocazas eres tu ademas de facha.
16 septiembre, 2025
¿Los trabajadores que han recibido sobres que van a decir? ¿que no los recibieron? Una vez más la iglesia y sus artimañas para defender a los delincuentes. Sin desperdicio lo que dicen sobre unos fallos de forma… ¿la dirección de los sobres? COMUNICADO RIDICULO COMO EL DEL ALCALDE DE TORRECABALLEROS.
16 septiembre, 2025
Un comunicado donde se habla sin hablar, menudo arte tienen estos curas. Entonces el obispo, como responde a todo el material que tiene en su poder El Plural? Han hablado con las personas denunciantes ? A mi me han dicjo que Don rafael ya no gestiona la casa de espiritualidad.
16 septiembre, 2025
Ya tiene dinero para sus fiestas. Decepcionados con este obispo y con el obispado. En el comunicado no se dan explicaciones, solo divagan. Este hombre seguirá robando y ellos recibiendo.. como dicen todo queda en casa. SINVERGUENZAS. ESTA IGLESIA DA ASCO. Responder a la pregunta del concejal de podemos ¿esa casa pasa iBI? Porque dinero si que ingresa. LADRONES DEL DINERO PÚBLICO.
16 septiembre, 2025
Lo que se ha denunciado no es que parte de la iglesia se queda o no con el dinero, sino que haya cobrado presuntos alquileres como donativos. Creo que este obispo carece un poquito de comprensión lectora. El comunicado me parece hasta autoconfesión.
16 septiembre, 2025
Ese señor en Segovia todos sabemos quien es y lo que hace. No es la primera vez que da escándalos y sabemos porque le están cubriendo todos los obispos. El obispo como le paga una mujer que le hace la comida y le limpia la casa pues está tan contento con él. Un trabajador de la catedral se quejaba el otro día porque ahora las horas extras las cobran en nómina. No se ha dado explicaciones de las llamadas a las casas parroquiales y tampoco a los ingresos de alquieres a la catedral en forma de donativo. LADRONES. TODO MENTIRA Y EXPLICACIONES POCO CLARAS.
16 septiembre, 2025
Una pena como actúa la Iglesia siempre olvidando a las víctimas. Esperemos que las personas que sufren hagan justicia. El escrito es ridículo, la verdad. No tiene ningun fundamento no da explicaciones. Más aún..reconocen que hay cosas que estaban mal…. Y si las ha hecho este señor.. me imagino que también estará mal. No todo es bueno para en este hombre, todos le conocemos.
16 septiembre, 2025
Es una vergüenza esas explicaciones por parte del obispo que viene de Francisco. ¿Nos toma por tontos? Creo que Jesús Vidal entre esto y lo de Torrecaballeros se está luciendo. un obispo complice y que no apoya a la victimas como todos los obispos. ¿Qué pasa con el dinero de la catedral? ?con la evasión de impuestos? No lo explicáis. Una investigación interna, dais risa. Las casas parroquiales que gestiona este señor no dais explicaciones y el malestar de los feligreses por como celebra la misa tampoco. Sois complices. Dios juzgará.
16 septiembre, 2025
YO TENGO QUE HACER MI DECLARACIÓN DE HACIENDA.
Y EL OBISPADO TAMBIÉN,ESO SI CON VENTAJAS X SER IGLESIA.
BIEN.
EL SR.CANONIGO NO CREO QUE SE OCUPE DE PRESENTAR SUS CUENTAS IMAGINO QUE EL OBISPADO TIENE UN EQUIPO DE ABOGADOS Y PERSONAS QUE LO HACEN,SERÍA LO LÓGICO.
A CUENTO DE QUÉ LE INVESTIGAN???
CREO QUE HA SIDO EL QUE SE HA LLEVADO LAS TORTAS,PERO LA RESPONSABILIDAD ES DE MUCHAS PERSONAS.
SACERDOTES Y LAICOS.
ESCANDALOSO Y TRISTE LO QUE PASA EN UN CABILDO ABSOLUTAMENTE MUNDANIZADO.
DEBERIAN REZAR MÁS Y DEJAR EL “MANEJO” DEL DINERO.
CÓMO HECHO DE MENOS EL MENSAJE DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y SANTA CLARA.