32 Comments

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado de Carlos Pollán y más militantes, anunció este lunes en Segovia la presentación de una denuncia contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones abiertas por la presunta existencia de una “caja B” en la sede nacional del partido.
Durante su visita a la ciudad, Abascal comunicó que la querella se dirige contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a posibles movimientos de dinero en metálico sin registro ante el Tribunal de Cuentas. Según explicó, el objetivo es “llegar hasta el fondo” de lo que calificó como un nuevo episodio de corrupción política.
El líder de Vox hizo este anuncio en un acto público en la avenida del Acueducto, tras mantener una reunión con los representantes de la formación en la provincia. En su intervención, también se refirió a otros asuntos de ámbito local, como la situación de la vivienda y el supuesto aumento de la criminalidad en la ciudad.
Fuentes del partido confirmaron que la denuncia fue registrada ante la Audiencia Nacional, con la intención de que se investiguen posibles irregularidades vinculadas a la financiación del PSOE a nivel estatal.
21 octubre, 2025
Y mientras tanto Pedro Sánchez hablando del cambio de hora y de a qué huelen las flores…
21 octubre, 2025
Ha aumentado en más de 6 por ciento la criminalidad en Segovia respecto a 2024. Con datos como que los delitos sexuales se han duplicado en Segovia respecto a 2024 o que los delitos cometidos por jóvenes han crecido un 37 por ciento en Segovia en 2025(y no ha acabado el año) Tremendo. Otro dato:500 ciberdeliros en Segovia en los tres primeros meses de 2025. La policía reconoce su incapacidad para esclarecer la mayor parte. Algo falla. Esto no lo cuenta Aceves. Por supuesto.
21 octubre, 2025
Seria bueno que desde la redacción alguien desmintiese ese bulo de que la criminalidad está aumentando en Segovia.
Me parece que hay que ser un poco más exigente contra las mentiras, las informaciones interesadas para señalar a emigrantes ,en el trato a los desfavorecidos. Ya sé que ningún periodista se le puede exigir que tenga la valentía y la inteligencia de Silvia Intxaurrondo, per teníais que hacer un esfuerzo
21 octubre, 2025
Échate un ojo a las estadísticas a nivel nacional Rufián y verás la realidad aunque no te guste.
21 octubre, 2025
Un agresor machista impedía a su mujer comer en el salón, llamar a su familia o descubrirse el rostro https://share.google/zfkabY5r6kk4DZfjD
Lee la noticia Rufi. Te vas a sorprender de dónde es el maldito agresor. Sólo por ponerte un ejemplo.
21 octubre, 2025
Rufián, solo mira el porcentaje de presos extranjeros en España..igual salen más de los que piensas..y eso que las estadísticas las cocinan y minimizan por motivos partidistas…si no mira las encuestas de texanos.
21 octubre, 2025
¿Te ha lobotomizado teleSánchez? ja, ja, ja. Eh, Rufián.
22 octubre, 2025
Mentiroso Rufián. Eres un bulo andante como el Gobierno fake del tirano Sánchez. https://www.elnortedecastilla.es/segovia/segovia-quinta-capital-espana-crece-criminalidad-20250108091127-nt.html
22 octubre, 2025
Date una vuelta por las calles principales y verás que esos carteristas que salen en las noticias hace años no operaban en esta cuidad y adivina su procedencia, puede que sean de cuenca o de Soria, ayí pega mucho el sol…
21 octubre, 2025
VIVA ESPAÑA
21 octubre, 2025
Sí, se vieron unos cuantos paseando por la capital de esos qur llevan viviendo del cuento toda si vida ayer 😉
21 octubre, 2025
Madre mia… Cuanto adlatere buscando subirse al bus de los que cobran paguitas en el partido que reniega de las paguitas, pero que el 85% de sus ingresos vienen del estado. Es estupendo criticar en voz alta algo mientras que en voz baja te pones morado a cobrar subvenciones publicas. Pero teniendo un presidente que no ha trabajado ni un dia en su vida si no es a cargo del estado, suena a cachondeo.
Y eso por no hablar de los casi 11 millones de euros que ha destinado a su Fundacion en la que se ha proclamado presidente vitalicio, no sea que las cosas le vayan mal y le de por verse obligado a trabajar.
Post data…. no os molesteis en soltar las bobadas de argumentario como ETA, Koldo, prostitucion, etc, etc… todo eso no evita que se lo esten llevando puesto mientras vosotros os haceis la foto..
21 octubre, 2025
Efectivamente ‘juasjuas’, en el clavo. Pagitas en fundaciones del PP todo lo que se conoce y ahora chupando de todos nosotros y paseando por España 😉
21 octubre, 2025
¿Como los tuyos, no juas, juas? Que no han dado un palo al agua jamás y viven del Estado, de choricear y las paguitas porque no tienen trabajo. Empezando con el presidente y los negocios de prostíbulos de su suegro que le enriquecieron convenientemente. Ábalos:”Soy feminista porque soy Socialista”
21 octubre, 2025
Obescal entiende de delincuentes, en su partido; pederastas maltratadores explotadores y traficantes. Su amigo Trump pederasta, su amigo Bolsonaro en la cárcel, Orban le financia ilegalmente, así como los terroristas Iraníes. Él mismo, no pagaba a sus empleados. Lógico que entienda de delincuencia este mangante que no ha trabajado nunca. Ha desviado 11 millones de Euros a Disenso y ni en su partido saben para qué, ni donde están. Marchate de Segovia que estando tú la delincuencia aumenta.
21 octubre, 2025
Los amigos de Sánchez son Maduro, Otegui, Hamás e Irán. Majetes ellos. Que lo digan los que han liberado a miles de violadores, los que se han dedicado a cometer agresiones sexuales y acoso los líderes de los partidos de coalición del Gobierno, a liberar a terroristas, a golpistas. Que se pasan el día entre soles, lechugas y chistorras…
21 octubre, 2025
El unico partido español que se ha probado que ha sido financiado por Iran ha sido Vox. Por tanto, no se que pensar sobre tu comentario. Lo primero que me viene a la cabeza es que te puede mas la esperanza de la paguita, que leer algo que no sea el argumentario del partido
21 octubre, 2025
¿Estás seguro de lo que dices Cansino?
Irán y Venezuela financiaron el partido “Podemos” a través de HispanTV https://share.google/JDRRZ7TtdZEx05IKQ
21 octubre, 2025
Tú crees este bulo esparcido por diarios neoliberales?. Lo que es vergonzoso es que los que más se aprovechan del trabajo de los inmigrantes son los que más les atacan y que los trabajadores (descontentos con su situación de explotación),se lo crean y voten a la extrema derecha, que explota impunemente a unos y a otros.
21 octubre, 2025
Todo lo que no os gusta a los zurdos lo tacháis de bulo. Siempre igual.
22 octubre, 2025
La ultraderecha a quién explota? Si los políticos no dan trabajo a nadie jaja
21 octubre, 2025
Se podían haber dado una vuelta por las obras para ver quien son los que están trabajando, la mayoría inmigrantes. Deseando estoy que gobierne Vox para que la gente se entere de lo que cuesta un peine.
21 octubre, 2025
Cada vez dan mas vergüenza Segovia y los segovianos.
21 octubre, 2025
¿Por seguir votando a la Psoe? Pues sí da vergüenza.
22 octubre, 2025
O por votar a partidos corruptos, pero a ti eso eso te parecerá bien mientras no sea la izquierda. Ridículo fanatismo…
21 octubre, 2025
Se nos ha llenado la ciudad de mugre**** y cotizantes a las pensione, solo hay que darse una vuelta en el paseo del salon en las noches , parece que van puestos de reflex o de fariña y tienen cara de no llegar al minimo aceptable de QI, siempre liandola entre ellos o increpando a las mujeres, cuando no hacen nada de eso básicamente buscan bronca con los senegaleses o malienses , porque es bien sabido que el marro** es la cosa mas racista del norte de África.
21 octubre, 2025
Entiendo que si tu andas por esos sitios a esas horas tambien te estas incluyendo entre las personas a las que te refieres, no?
22 octubre, 2025
22 octubre, 2025
Me incluyo entre las personas que son capaces de disfrutar del ocio nocturno con sus correspondientes normas de convivencia , a las pruebas me remito , y si no habla con los malienses que a veces estan por ahi ya te diran quienes son los que la lian y andan causando problemas, pero debe ser que no te das cuentas
21 octubre, 2025
Abascal hoy ha madrugado para venir a Segovia. Alguien me puede decir en que ha trabajado, qué idiomas habla,a parte de vivir de mamandurrias. Porqué sus neuronas son tan estrechas como las tallas de sus camisas?
Y otra pregunta, corrían los carnavales de hace 15 años o por ahí,cuando las aguederas cre que de nueva Segovia apalearon y quemaron a un pelele en efigie del “trabajador “,Abascal. Muchas veces me acuerdo de ese detalle. Qué cosas.
21 octubre, 2025
Tu presi es más de copiar tesis o que se las haga directamente Miguel Sebastián. De catedrática “fake”, como su mujer, master en gestión de los negocios de su papi y de prostíbulos:Sauna Adán, la Sauna Azul…Lo mismo aprendió allí el inglés el Presi. Y de las oficinas de Artes escénicas, como el hermanito David Sánchez, que vivía en Moncloa y tributaba a en Portugal.
22 octubre, 2025
Yolanda Díaz es la única que dice lo que piensa (aunque no sepa qué es eso de pensar) :”Queda gobierno de corrupción para rato”