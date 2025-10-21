32 Comments

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado de Carlos Pollán y más militantes, anunció este lunes en Segovia la presentación de una denuncia contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones abiertas por la presunta existencia de una “caja B” en la sede nacional del partido.

Durante su visita a la ciudad, Abascal comunicó que la querella se dirige contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a posibles movimientos de dinero en metálico sin registro ante el Tribunal de Cuentas. Según explicó, el objetivo es “llegar hasta el fondo” de lo que calificó como un nuevo episodio de corrupción política.

El líder de Vox hizo este anuncio en un acto público en la avenida del Acueducto, tras mantener una reunión con los representantes de la formación en la provincia. En su intervención, también se refirió a otros asuntos de ámbito local, como la situación de la vivienda y el supuesto aumento de la criminalidad en la ciudad.

Fuentes del partido confirmaron que la denuncia fue registrada ante la Audiencia Nacional, con la intención de que se investiguen posibles irregularidades vinculadas a la financiación del PSOE a nivel estatal.