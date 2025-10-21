Mazarías se reúne con el CSD para financiar el módulo de atletismo

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha manifestado su confianza en que la reunión prevista para este martes, 21 de octubre, entre el alcalde José Mazarías y representantes del Consejo Superior de Deportes (CSD), sirva para concretar la implicación del Gobierno de España en la cofinanciación del módulo cubierto de atletismo.

El grupo municipal recordó que el regidor ha remitido tres solicitudes por escrito al CSD —en noviembre de 2024, junio y septiembre de 2025— sin obtener respuesta hasta ahora. Según los populares, “ha sido la insistencia y constancia del alcalde de Segovia la que ha provocado la reunión y lo ha hecho desde el total respeto institucional”.

El PP reprocha al secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, su “cinismo” y “oportunismo electoral”, acusándole de “fingir ahora interés en un proyecto que los socialistas han mantenido aparcado durante años”. Los ediles populares afirman que el dirigente socialista “vuelve a mentir a los segovianos diciendo que ha sido él quien ha promovido el encuentro” y que “lo que sí es una falta de respeto a los ciudadanos es hacer creer que un diputado puede saltarse las instituciones y provocar reuniones a su antojo”.

Una infraestructura “imprescindible”

El equipo de Gobierno considera que el módulo cubierto de atletismo es “una infraestructura imprescindible para los deportistas segovianos”, especialmente en una ciudad “sujeta a los rigores climáticos de los largos inviernos”. Por ello, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, que ya ha incluido una partida en el proyecto de presupuestos regionales de 2026, pretenden que el Estado complete la financiación.

El proyecto actual, con un presupuesto de 3,3 millones de euros, contempla un edificio de dos plantas. En la baja, se ubicarán una recta de atletismo con seis calles y 80 metros, zonas de salto de longitud, triple salto, altura, pértiga, lanzamientos y calentamiento, además de vestuarios, gimnasio, almacén y área médica. La planta superior se destinará a una sala polivalente.

Los populares recuerdan que ya cuentan con el proyecto redactado y que su compromiso “no es prometer, sino hacer realidad una infraestructura largamente demandada”. “Nosotros no hemos prometido el módulo en este mandato, a diferencia de los equipos de gobierno anteriores, socialistas, que lo incluyeron en cuatro programas electorales engañando a los segovianos durante más de una década”, concluye la nota.