Dos averías más de agua obliga a reordenar el tráfico en la zona de Espolón

El avance de los trabajos para la localización y reparación de una avería en la red de distribución de agua potable en el entorno de la rotonda del Espolón, en la confluencia de las avenidas de Padre Claret y Juan Carlos I, obligará a realizar modificaciones en el tráfico rodado en esta zona a partir de mañana martes.

La intervención responde a la detección de filtraciones de agua persistentes en los garajes y trasteros de un edificio situado en la avenida Juan Carlos I, que lleva ocasionando problemas desde hace años, lo que hacía urgente investigar una posible fuga en la red de distribución. En un primer momento, se pensó que el origen de estas filtraciones podía estar relacionado con el nivel freático del terreno. Sin embargo, análisis de laboratorio han confirmado que es agua tratada, procedente de la red de abastecimiento.

Como resultado de los trabajos realizados hasta la fecha y de la campaña de detección de fugas en la red de distribución de agua —en la que se emplearon prelocalizadores, dispositivos colocados en puntos estratégicos de la red para realizar escuchas nocturnas— se han identificado dos averías. Una de ellas se encuentra muy cerca de la rotonda del Espolón, donde ya se habían iniciado trabajos preliminares hace varias semanas.

Para continuar con la localización exacta y reparación de esta compleja avería, será necesario ocupar el carril de entrada a la glorieta en sentido subida desde la avenida Padre Claret, lo que obliga al corte del tráfico.

Con el fin de mantener la circulación, a partir de este martes 21 de octubre, a las 9:15 horas, el tráfico será desviado por uno de los carriles del sentido bajada, que se habilitará provisionalmente para la circulación en sentido contrario al habitual, permitiendo así el acceso a la rotonda.

Asimismo, para facilitar las maniobras de giro, especialmente a vehículos pesados como camiones y autobuses, se procederá a la demolición parcial de la isleta existente en la entrada de la glorieta.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de la ciudadanía y se ruega a los conductores que extremen la precaución. Asimismo, se recomienda atender a la señalización provisional instalada, y, en caso de que sea posible, se utilicen rutas alternativas para los desplazamientos por la ciudad.