7 Comments

“Invito al señor Pablo Pérez a que no sufra. Que no se esfuerce porque no va a ser el candidato. Ahí lo dejo”. Son palabras del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia —durante una intervención, sin convocatoria previa, en la que tomó la palabra para hablar de la segunda fase del carril bici— Miguel Merino, dando continuidad a la campaña iniciada por el PSOE en las últimas semanas basada en cuestionar que el actual portavoz municipal de los populares en el Ayuntamiento vaya a encabezar las listas de las elecciones de mayo.

El socialista se vio obligado, no obstante, a reconocer que su afirmación carece de oficialidad y bebe en mentideros y hasta pareció molesto cuando los periodistas le preguntaron por la procedencia de su afirmación: “No se si en otros caos de rumorología trasladáis estas cuestiones”, regañó a los informadores. Los síntomas, según Merino, son que a Pérez se le ve poco en las fotos procedentes de la paella celebrada por los populares a principios de mes en Fuentidueña, con asistencia del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, o en el acto celebrado en la Lastrilla con motivo de la reunión de la Junta directiva autonómica del PP con presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. “Pérez es como si no existiera en el PP”, dijo sobre el acto de la paella, mientras que sobre el más reciente, subrayó que “no estaba en las fotos, salvo en una, que parece que faltaba el cuñado y le subieron”.

Claro, que Pablo Pérez no resolvió la duda pese a comparecer en el mismo escenario sólo unos minutos después, cuando se limitó a señalar que desconoce las fuentes del socialista e ironizar en que “está tan preocupado por la ciudad que en lo que se preocupa de verdad es por mi”.

Según el popular, “es una salida de tono más”, aunque acabó respondiendo a la acusación principal de estar fuera de las fotos considerando que en un encuentro de carácter regional como el celebrado el martes por el PP, las primeras filas corresponden a las personas que ostentan los cargos orgánicos del partido en la región.

“No busco la foto”, proclamó antes de insinuar que goza de una mayor popularidad que la alcaldesa señalando en este sentido que en los actos populares en los que “ellos [los socialistas] están aislados formando grupo en el que sólo están ellos y nosotros conocemos y nos mezclamos con la gente”, e incluso presumir de tener más seguidores en redes sociales que la alcaldesa “a la que siguen poco y necesita usar estas fórmulas”.

“Ese proceso no se ha abierto”

Si Pablo Pérez (y el resto de posibles aspirantes del PP) va a ser o no el candidato popular va a tardar en resolverse. Al menos así lo ha asegurado el secretario del partido en Segovia, Miguel Ángel de Vicente, que aseguró que la designación de candidatos “es un proceso que no se ha abierto aún, ni siquiera en el ámbito nacional”. Recordó además que la reunión interparlamentaria de los populares, el próximo fin de semana, sí puede ser el punto de incidencia tras el que se pueden poner en marcha las designaciones, aunque consideró que no habrá avances tangibles “al menos hasta mediados de octubre”, dentro de un mes.

De Vicente también se refirió al “nerviosismo” en el PSOE y consideró “normal que estén más preocupados por lo orgánico que por los problemas que tiene la sociedad o por explicar lo que hacen en todos los niveles y porque se adelanten los procesos y así tapar otras noticias”.

Como se sabe, el PSOE acaba de abrir los procesos de elección de candidatos y, en el caso de la capital, se obviará el proceso de primarias al haberse postulado como candidata la actual alcaldesa, Clara Martín, con el respaldo de los máximos dirigentes orgánicos socialistas.