Dicen que una cosa es la paella y otra -y no menos rica- el arroz con cosas. En la paella popular del PP, tradicional arranque del curso político para el PP , hacen los concejales el papel de sofrito, los alcaldes el pollo o el conejo, los procuradores y electos profesionales mejillones y chirlas, quedando el papel de gamba y langostino para la cúpula regional, provincial y nacional, representada por Fernández Mañueco, que viene siempre, Raúl de la Hoz (que repite), Javier Maroto (qué decir), así como Pedro Rollán, de la nacional, presentado por Paloma Sanz como “el jefe de los alcaldes” (lo fue de Torrejón y actualmente ocupa el estratégico puesto de coordinador con las territoriales autonómicas y locales), digamos que el senador tiene mano en la confección de listas.

Junto a ellos un variopinto abanico de senadores o procuradores de la nacional o la autonómica que son o aparentan ser influyentes y entre los que Sanz destacó a Amelia Salanueva, Patricia Rodríguez, José Vicente Marín, sin olvidar a Ángel Ibáñez, viceportavoz en las Cortes y, lo que es más importante, coordinador de campaña en Segovia . Del aparato local no faltó nadie, fuera de algún diputado provincial en fiestas, y Pablo Pérez incorporándose ya para el postre -melón- por tener comparecencia en la comisión senatorial.

En definitiva, un desfile de ediles para la cola del arroz que convierte el acto en una especie de feria del concejal segoviano, especialmente en año preelectoral. Como recordaban Paloma Sanz, Rollán y Mañueco, el año que viene tocan municipales y hay que dar el resto. Y no ya solo por el poder en sí que suponen los aparatos provinciales, acuartelados tradicionalmente en las diputaciones o los municipios gordos… Como han probado en carnes IU, Podemos, Ciudadanos y Vox, una cosa es tener un líder con tirón, y otra un aparato que te permita tener papeletas en toda la constelación de pueblos de la España rural, que es la condición de posibilidad tanto para partir con ventaja en la carrera hacia el poder como para crear una cercanía con el votante. Si tu alcalde es del PP, y no lo hace mal del todo, pues ya tienes el hábito de votar al PP. Es como el que tiene un móvil en Movistar, lo normal es que si contrata otra línea la ponga ahí. Si consideramos la sobrerrepresentación política de la España rural se entienden así muchas cosas. No todo, ni mucho menos, se cocina en Madrid.

Ahí está el manido “granero de votos” de Castilla y León a modo de ejemplo. Pero, claro, hay que hacer candidaturas. Y arroparlas con concejales que no espanten al electorado (que suele pasar con los partidos de nueva implantación, que lo admiten todo, y a veces, ese “todo” implica al tonto del pueblo). Hay que conocer el percal y pasar revista para ver disponibles, detectar lagunas, buscar recambios, y si hay que dar algún que otro golpe de mano para suplir a alguno que mira demasiado a la izquierda o se deja tentar por Vox o se ha mostrado demasiado tiquismiquis…

Esta es la gracia de la paella. 600 afiliados y simpatizantes del PP segoviano viéndose las caras en buen ambiente y los Mañueco, Vázquez y De Vicente saludando cordiales con el preceptivo “ep, que cuento contigo”. Esta vez en Fuentidueña, junto al Duratón, con Fernando Díez (72% de votos en las municipales) de anfitrión.

Hay que engrasar la maquinaria, vino a decir Mañueco, que recordando someramente la catarata de rebajas fiscales anunciada la víspera, “campe´ón de la fiscalidad”, centró su intervención en la movilización del personal. “Vamos a por todo, y todo es la Diputación y también la capital”, dijo, recordando y agradeciendo el comportamiento de la provincia en las autonómicas de febrero (la provincia con más votos para el PP junto con Salamanca). “Vosotros os pusisteis entonces mi camiseta y ahora yo me pongo la vuestra”.

Intervención sin preguntas para la prensa pero en su recuerdo siempre. Que evocaba Mañueco una interpelación periodística de qué candidatos iba a poner en las municipales y que resolvió en primera instancia con un mutis por el foro. Se conoce que caviló toda la noche y encontrando una brillante respuesta a tan capciosa pregunta lo rebobinó en Fuentidueña para soltar que “ayer me preguntaron qué candidatos iba a poner, y mira por donde os lo voy a decir -teatral silencio-: serán los mejores, vosotros, los que ganáis”. Algún veterano aseguraba haberlo oído antes, ¿fue en la paella en la que cayó la de Dios es Cristo y comimos sopa de pescado, o sería en la que a un varanda se le cayó el móvil al puchero?, se preguntaba, otros que no que no, que es nuevo.

De la crispación a la inflación

De telonero le tocaba a Rollán, que sale en esta crónica un poco en contraste con los teloneros de 2019 (última paella). Y es que si habitualmente el telonero se ensañaba con el socialismo -ya Zapatero ya Sánchez o el que toque- pintándolos de cuasi psicópatas de congénita maldad filocomunista, cuando no separatistas o etarras, Rollán, en clave Feijoo, apenas soltó insultos dignos de mención para centrarse en la herencia económica que están dejando los socialistas en forma de inflación, coste de la luz y subidas fiscales. “Un empobrecimiento sistémico por un presidente en las nubes o, mejor dicho, en el Falcon” . (No podía faltar el Falcon, que una cosa es la moderación y otra perder las costumbres).