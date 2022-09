11 Comments

La reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla y León con presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo ha reunido en Segovia a unas 700 personas entre las que se encontraban todos los populares que integran el Gobierno regional, dirigentes de todas las provincias y una amplísima representación de parlamentarios, alcaldes, concejales, y militantes. Una vez más, el PP exhibió su capacidad de convocatoria para montar un encuentro en el que no faltó nadie, en una reunión que se ha convertido en una llamada a filas para el inminente proceso electoral de las municipales, además de proclamar, por si había dudas, la confianza total de los conservadores en la figura de Núñez Feijóo.

El presidente de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha iniciado su intervención en clave plenamente municipaliza con un discurso que está recalcando intensamente en las últimas semanas. A diferencia de cómo ha sido hasta ahora, las elecciones del próximo mayo son exclusivamente municipales así que, tras dejar claro que “voy a liderar [el proceso] para ganar”, Mañueco subrayó los objetivos más inmediatos para afrontar una campaña que “va a ser la más dura de las últimas décadas”. Se trata de lograr cerrar candidaturas para los 2.248 ayuntamientos que hay en la región, que la militancia se involucre con una “implicación total y unidad” y de que el partido sea capaz de designar a candidatos capaces de “conectar con la sociedad”. En cualquier caso, según Mañueco, “van a ser los mejores candidatos” y “van a surgir desde abajo”.

El presidente del PPCyL agradeció el esfuerzo realizado el año pasado por el partido y sus bases para ganar las elecciones autonómicas y prometió devolverlo. “Os pusisteis mi camiseta y ahora yo me pondré la vuestra”, dijo desde el escenario.

En clave nacional, se dirigió a Alberto Núñez Feijóo para señalar que, tras las municipales que prometió exitosas, las elecciones nacionales serán la siguiente gran prueba para el partido y proclamarle como “el único capaz de sacar a España de la crisis”. En esta línea, resaltó la experiencia del gallego como presidente autonómico y su solidez como líder de “un gran proyecto nacional” como garantías de solvencia y credibilidad.

Una plan sin derechos de autor

En su esperada intervención, Feijóo no quiso apartarse del discurso en clave nacional y crítico hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, que tachó de “débil y dividido” y aunque dejó claro que no está de acuerdo con la mayoría de las decisiones que adopta el presidente, el carácter de partido de Estado del PP obliga a “ser un aliado fiel a los intereses de España” por lo que anunció que continuará realizando propuestas, aunque a veces sean recibidas con insultos “y luego las copien”. “Queremos proponer, no sólo protestar. Si no hay Gobierno, que haya alternativa”, dijo.

En este sentido, ofreció al Gobierno las propuestas incluidas en el Plan energético redactado por los populares invitando a que “lo copien porque renunciamos a los derechos de autor y es un plan bueno para todos” e insistió en ofrecer los votos populares para sacarlo adelante en el Congreso y el Senado. Feijóo propuso poner barreras al precio de la energía y que se establezcan bonificaciones al ahorro de energía por parte de los ciudadanos porque “hay que bonificar a quien ahorra y ahorraremos todos si el ahorro tiene premio en vez de castigar”.

El presidente nacional del PP criticó los 22.300 millones, a mayores, que ha recaudado el Gobierno por IRPF en lo que va de año e instó a bajar el impuesto. En este sentido, insistió en que debe de ser la administración pública y “el Gobierno más caro de la historia” los que se aprieten el cinturón antes de seguir pidiendo esfuerzos a los ciudadanos.

Feijóo acusó además a Sánchez de haberse alejado de la realidad, criticó el casting de ciudadanos montado por Moncloa “con preguntas pactadas” que tachó de “reallity show”. “Necesitamos un presidente que trabaje, que presida aunque sea una parte del Gobierno. Ahora no tocan series de televisión. No es justo”, se quejó.