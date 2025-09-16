El sindicato de policías urge a retomar la Mesa de trabajo con el Gobierno municipal

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) ha solicitado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia la convocatoria urgente de la Mesa de trabajo creada a comienzos de 2025 para analizar las reivindicaciones de la plantilla.

Según el sindicato, la última reunión de este órgano tuvo lugar el 8 de mayo, por lo que han transcurrido “más de 4 meses desde entonces y así es difícil acordar y encontrar soluciones”. Durante este tiempo, aseguran haber trasladado en cuatro ocasiones —una de manera verbal en junio y tres por escrito en julio, agosto y septiembre— la necesidad de reactivar la mesa de diálogo.

Entre las principales reivindicaciones, los agentes señalan la falta de seguridad en los turnos con pocos efectivos, lo que “puede verse afectada la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos”. Como solución, el SPPMCyL propone establecer servicios mínimos por turno de mañana, tarde o noche, habilitando mecanismos para que otros policías puedan incorporarse en caso de no alcanzarse el número acordado. El sindicato plantea un sistema similar al existente en el Cuerpo de Bomberos, con guardias localizadas y presenciales.

El colectivo recuerda que antes de implantar esos servicios mínimos, el Ayuntamiento planteó una reorganización interna de las unidades de la Policía Local, respaldada en un informe del jefe del cuerpo. Este documento, según el sindicato, afecta a gran parte de la plantilla y ha generado “ansiedad, malestar y crispación” por la falta de información sobre su aplicación.

Otra de las demandas pendientes es la comparativa retributiva entre la Policía Local de Segovia y los cuerpos de las capitales de provincia de Castilla y León, compromiso adquirido por el equipo de Gobierno. A ello se suman problemas acumulados, como la falta de abono de las horas extraordinarias desde marzo o la negativa municipal a aplicar los incrementos pactados en 2024 para el trabajo en sábado y en festivos especiales como el Día de Reyes. “Después de comprometerse el Gobierno municipal y así manifestarlo a los medios de comunicación, ahora nos dicen que no es posible y que de lo acordado nada de nada”, critica el sindicato.

El SPPMCyL concluye que los problemas de la plantilla “no se resuelven y se deja pasar el tiempo”, reclamando a la Corporación que convoque cuanto antes la Mesa de trabajo para abordar todas estas cuestiones.