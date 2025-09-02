El segoviano Jorge de Frutos, convocado con la selección española

El segoviano Jorge de Frutos, actual jugador del Rayo Vallecano, ha sido convocado por primera vez con la Selección Española absoluta. Su entrada en la lista se produce tras la baja por lesión de Yeremy Pino, y en un contexto marcado también por las ausencias de Gavi y Fabián, lo que ha obligado al seleccionador Luis de la Fuente a reconfigurar la convocatoria.

“Ir con la selección es un sueño, algo inimaginable… una sorpresa muy agradable”, declaró De Frutos al conocer la noticia, agradeciendo además el apoyo de su familia: “Todos han aportado su granito de arena, y sin todos ellos no habría sido posible”

El extremo segoviano compartirá vestuario con figuras consolidadas como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo o Jesús Rodríguez, con quienes deberá competir por minutos en los próximos compromisos.

De confirmarse su debut, De Frutos se convertirá en el segundo futbolista segoviano en vestir la camiseta de la selección absoluta, tras Luis Mariano Minguela, internacional en 1989.

La convocatoria llega en un momento clave, ya que España afronta dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026: el jueves 4 de septiembre frente a Bulgaria y el domingo 7 ante Turquía, ambos a las 20:45 horas.

Con este hito, Segovia vuelve a estar presente en el máximo escaparate del fútbol internacional, con un jugador que a sus 27 años logra uno de los mayores reconocimientos de su carrera.