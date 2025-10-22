Wifi gratuito en Riaza, Maderuelo y Sepúlveda

La Diputación Provincial de Segovia ha instalado wifi gratuito en puntos de Riaza, Maderuelo y Sepúlveda, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia. El objetivo es reforzar la conectividad en espacios públicos y ofrecer a vecinos y visitantes en movilidad un acceso seguro a internet en zonas de interés social y turístico.

Además de facilitar la conexión, la solución ha incorporado herramientas que permiten conocer mejor el uso del servicio y reforzar la reputación digital de los municipios, ejerciendo de canal de comunicación con quienes visitan la provincia.

De este modo, por ejemplo, en Riaza el servicio cubre la Plaza Mayor mediante cinco puntos de acceso alrededor del edificio del ayuntamiento, conectados por fibra y protegidos por cortafuegos. Por su parte, en Maderuelo, tres puntos de acceso dan servicio a la plaza de Santa María y a varias calles adyacentes, mientras que, en Sepúlveda, dos puntos de acceso, situados en el entorno del Museo de los Fueros, permiten conectarse, tanto en el interior como en el exterior del edificio.

El acceso es gratuito y se realiza mediante un portal cautivo, una página inicial personalizable y multilingüe que simplifica la conexión, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y permite mostrar información institucional. La plataforma admite distintos métodos de acceso (formulario, SMS o redes sociales) y recoge métricas agregadas de uso, accesibles desde un panel de control en la nube.

Por lo que respecta al diseño, éste prioriza la seguridad de los usuarios, con aislamiento entre clientes, filtrado de URL y cortafuegos en los equipos, así como la continuidad del servicio. En Riaza, los puntos de acceso, además, fueron pintados en un color que minimiza el impacto visual y se mimetiza con la fachada del ayuntamiento, reforzando la integración estética en el lugar, al tener en cuenta el entorno BIC que es el casco histórico de la villa.