El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), participará en la financiación del módulo cubierto de atletismo de Segovia, junto a la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia, según se ha acordado este 21 de octubre en la reunión mantenida en la sede del CSD entre su presidente José Manuel Rodríguez Uribes, y el alcalde de Segovia, José Mazarías.

Durante este encuentro, en el que el alcalde ha estado acompañado por el concejal de deportes, Jesús Garrido, se ha presentado al presidente y al asesor técnico y director del gabinete de Presidencia, Juan Luis Soto, el proyecto del módulo cubierto de atletismo ya redactado durante este mandato municipal y se ha puesto sobre la mesa el modelo de cofinanciación entre las tres administraciones para la construcción de esta infraestructura deportiva, cuyo presupuesto está en torno a 3,3 millones más IVA.

Rodríguez Uribes ha confirmado la implicación del Ministerio, a través del CSD, en este proyecto, por lo que también se ha acordado la calendarización de varias jornadas de trabajo, incluyendo una reunión de carácter técnico, que se celebrará de manera inmediata, antes de la finalización del mes de noviembre, según se ha previsto, para poner en marcha esta actuación mediante un protocolo entre las tres partes.

Las previsiones expresadas durante la reunión apuntan a la ejecución del módulo cubierto en varias anualidades a partir del año 2026, en el que se iniciarán los primeros trabajos constructivos.

Tras el encuentro el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado su satisfacción por los resultados de esta reunión y la buena disposición mostrada por el presidente del CSD. “Hoy se ha desbloqueado una infraestructura deseada y demandada por los ciudadanos y que ha sido anunciada, aunque sin ningún resultado, durante más de 12 años con el compromiso alcanzado en este encuentro. El equipo de gobierno del Partido Popular se comprometió a diseñar un proyecto adecuado y dimensionado a las necesidades de Segovia y así lo hemos hecho. Además, hoy hemos dado un paso definitivo para la construcción real de esta infraestructura tan importante para los deportistas Segovianos”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente del CSD, ha destacado también la importancia de la colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas para su financiación, toda vez que esta infraestructura deportiva podría no sólo transformar la realidad deportiva de Segovia, sino atraer a atletas de otras provincias. “Desde el Consejo Superior de Deportes estamos trabajando para que el deporte llegue a todos los territorios. Segovia es una ciudad con un gran potencial y tradición deportiva, que merece contar con instalaciones modernas que puedan albergar grandes eventos. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento es firme y leal para hacer realidad estos objetivos, tal y como ya me comprometí en el pasado, junto al resto de Administraciones Públicas”, ha asegurado Rodríguez Uribes.

Evento internacional

Por otra parte, también durante esta reunión celebrada en Madrid, el presidente del CSD ha mostrado su disposición a que Segovia se convierta en sede de “un gran evento de atletismo de dimensión internacional”, que se celebraría coincidiendo con la finalización de la construcción del módulo cubierto de atletismo, una iniciativa que los segovianos han recibido con gran satisfacción.