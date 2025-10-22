Condenado a seis años por violar a una menor fugada de un centro segoviano

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Valladolid a un joven por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, que en el momento de los hechos se encontraba fugada de un centro de Segovia.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021, cuando la víctima, de 15 años, conoció al acusado —de 26— a través de una amiga. La joven pasó la noche en el domicilio del condenado, donde este mantuvo relaciones sexuales sin su consentimiento. La menor manifestó durante el juicio que intentó apartarle en varias ocasiones y que le pidió que parara, pero el acusado persistió en su conducta.

La sentencia detalla que la declaración de la víctima fue coherente, verosímil y persistente, y que su testimonio se ve respaldado por informes médicos que reflejan lesiones compatibles con el relato de los hechos, así como por contradicciones en la versión del acusado. El tribunal considera acreditado que el condenado sabía que la joven tenía 15 años, ya que la conversación sobre su edad se produjo en presencia de varios testigos antes del encuentro.

El TSJ desestima los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error sobre la edad de la víctima, y confirma la valoración de la Audiencia, que calificó los hechos como una relación sexual no consentida.

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima durante 14 años, y queda inhabilitado durante 11 años para ejercer cualquier profesión que implique contacto habitual con menores. También deberá indemnizarla con 15.000 euros por los daños morales causados y cumplirá ocho años de libertad vigilada tras su paso por prisión.