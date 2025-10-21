La Policía Nacional y la Policía Local de Segovia intervinieron este domingo en una reyerta entre aficionados ocurrida en los alrededores de la zona del Carmen, antes del partido disputado entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila, que terminó con victoria local por 1-0 en los minutos finales del encuentro celebrado en el Municipal de La Albuera.

Fuentes policiales confirman que el incidente se saldó con una persona detenida, que fue trasladada a los calabozos de la Comisaría de Segovia, y quince personas identificadas por su participación o presencia en la pelea.

La reyerta se produjo poco después del encuentro, en un punto habitual de concentración de seguidores de ambos equipos, y en la que participaron aficionados de los dos clubes con antecedentes de enfrentamientos en temporadas anteriores.

Los agentes restablecieron el orden y dispersaron a los implicados sin que se registraran heridos de gravedad, aunque sí se produjeron algunos daños materiales leves en la zona.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Segovia, mientras se investiga la posible implicación de varios de los identificados en los disturbios.