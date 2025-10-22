4 Comments

El segoviano Sergio Iglesias, de 38 años, ha tomado posesión de su acta como procurador del PSOE por Segovia en el pleno de las Cortes de Castilla y León, asumiendo el cargo con el compromiso de defender los intereses de la provincia y trabajar por una Segovia con más oportunidades y servicios públicos sólidos.

Maestro en Educación Infantil y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Educación, Iglesias afronta esta nueva etapa con la intención de centrar su labor parlamentaria en la igualdad de oportunidades, la justicia social y la mejora de los servicios públicos. Compartirá representación con la también procuradora segoviana Alicia Palomo.

En su intervención, destacó la necesidad de reforzar la inversión autonómica en la provincia, impulsar políticas de vivienda asequible y promover iniciativas para frenar la despoblación, subrayando que su trabajo se orientará a “acercar la política a las personas y responder a los retos reales de Segovia”.

Iglesias cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito educativo y al compromiso social. Ha sido secretario general de Juventudes Socialistas de Segovia, formó parte de la candidatura municipal encabezada por Clara Luquero en 2015 y ya ocupó un escaño en las Cortes en la anterior legislatura. Actualmente es secretario de Organización del PSOE de Segovia.

El nuevo procurador se incorpora a las Cortes en un momento de debate político sobre la tramitación de los Presupuestos autonómicos de 2026, después de que la Letrada Mayor del Parlamento advirtiera del retraso en su presentación. Iglesias reclamó que la Junta “planifique, escuche y actúe con responsabilidad”, señalando que su prioridad será defender los intereses de la provincia en las decisiones autonómicas.