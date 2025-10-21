Segovia en Marcha (Podemos – AV) ha solicitado la celebración de un debate sobre el estado de la ciudad. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha recordado al alcalde, José Mazarías, que “ha llegado el momento de dar la cara y rendir cuentas ante toda la ciudadanía por estos dos años de mandato”. Según San Juan, este periodo “ha estado marcado por la crisis de vivienda, la degradación de los servicios municipales, la falta de inversiones en los barrios y la incapacidad para alcanzar acuerdos de gobernabilidad”.

El portavoz ha subrayado que “es una iniciativa que se ha venido celebrando desde el 2016 han pasado más de dos años desde el último debate, celebrado el 18 de enero de 2023, hay una moción aprobada por el pleno a principios de este año, creemos firmemente que es el momento de convocarlo”. En este sentido, ha indicado que “nos encontramos ya en los últimos meses del segundo año de gobierno del Partido Popular, y es ahora, antes de que Mazarías inicie un nuevo culebrón entre las tres derechas segovianas, cuando debe rendir cuentas y explicar qué rumbo pretende tomar para Segovia”.

Respecto “al cambio de estilo” anunciado por Mazarías el jueves de la semana pasada, el portavoz de Segovia En Marcha ha señalado que parece poco creíble: “llevamos dos años haciendo decenas de enmiendas, propuestas y mociones que han sido ninguneadas sistemáticamente e incluso las que resultaron aprobada y ahora escuchamos a Mazarías decir a bombo y platillo que hagamos llegar propuestas. Dos años gobernando de espaldas a las necesidades reales de la ciudad” San Juan ha insistido en que “hay que ser serios e ir de frente: ahora toca por un lado rendir cuentas de la gestión del Partido Popular en la ciudad y por otra abrir un debate sobre el presente y futuro de la ciudad”. A juicio del portavoz este debate se debe de realizar antes de final de año y en todo caso antes de los presupuestos “no tiene sentido asistir al próximo culebrón entre el PP, Cs y Vox por los presupuestos antes de que Mazarías rinda cuentas de lo que ha hecho hasta ahora”

Para San Juan, Segovia vive “un momento de estancamiento evidente” y, por ello, ha afirmado que “es hora de abrir las puertas del Ayuntamiento y dar un debate de ideas, de propuestas y de horizonte de futuro”. Frente al modelo del Partido Popular, basado en “más y más turismo salvaje, en la ley de las inmobiliarias y en el déficit de inversiones reales en los barrios” Segovia en Marcha propone “multiplicar por tres la inversión en los colegios públicos, que el 80% de las inversiones tengan impacto directo en los barrios y un plan de vivienda municipal de más de un millón de euros al año financiada con la tasa de aparcamiento turístico”.

“Segovia tiene que superar el modelo de gestión de servicios públicos donde el ayuntamiento queda relegado a ser un pagafantas al servicio de los intereses privados de las grandes concesionarias de servicios, sino un Ayuntamiento con medios, recursos públicos y capacidad para exigir responsabilidades a quienes gestionan lo que es de todos”, ha afirmado San Juan.

La formación ha concluido que “el debate sobre el estado de la ciudad es una necesidad y una prioridad democrática”, y exige que se convoque antes de abordar los próximos presupuestos municipales. “Segovia necesita que el Alcalde de la cara y deje de dar excusas, rendición de cuentas y un proyecto de futuro”, ha finalizado San Juan.