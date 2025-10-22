Urbanismo y el sector inmobiliario analizan la gestión y el modelo de ciudad

El concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con representantes del sector inmobiliario y de la construcción de la ciudad. El encuentro, celebrado a petición de la Federación Empresarial Segoviana (FES), contó con la presencia del presidente de la Asociación Patronal de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Miguel Tovar, y el arquitecto Miguel Sobrados, en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia.

Durante la reunión se abordaron diversos asuntos relacionados con la situación actual del urbanismo en el municipio, incluyendo la gestión urbanística, el modelo de ciudad y el planeamiento actualmente en tramitación.

El concejal González-Salamanca fue exponiendo el estado de los diferentes temas, resolviendo dudas y recogiendo las propuestas e inquietudes planteadas por los asistentes. El edil reconoció que, aunque todos desean que los cambios se materialicen con mayor agilidad, se continúa trabajando con firmeza y compromiso.

El encuentro transcurrió en un ambiente de cordialidad, colaboración y entendimiento, valores que desde el área de Urbanismo se consideran fundamentales para avanzar en el desarrollo ordenado y sostenible de la ciudad. En este sentido, González-Salamanca reiteró su total disposición a mantener el diálogo y la cooperación con los profesionales del sector y con todos los agentes implicados, asegurando que “solo desde el trabajo conjunto se puede construir el modelo de ciudad que queremos para Segovia”.