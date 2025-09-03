La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha exigido al alcalde de Segovia, José Mazarías, que aclare el expediente relacionado con unas obras de construcción de 18 trasteros realizadas sin la correspondiente autorización municipal.

Martín explicó en rueda de prensa que el Decreto de Alcaldía nº 3.369, firmado el 19 de junio de 2025, busca la regularización de la actividad y la legalización de las obras. Según señaló, el documento contiene un error al identificar como promotora a una empresa constructora que, en realidad, actuaba como representante. “Exigimos que se rectifique el decreto, se haga público quién es el verdadero promotor de estas obras y que el alcalde explique por qué, tras más de dos años de incumplimientos, se ha optado por iniciar un procedimiento de regularización sin aplicar las medidas correctivas necesarias”, afirmó.

La portavoz socialista recordó que desde abril de 2023 se han sucedido hasta cinco requerimientos municipales para paralizar las obras y presentar la documentación necesaria, sin que se aplicaran sanciones pese a que los técnicos lo advirtieron en varias ocasiones. “Durante más de dos años se han sucedido hasta cinco requerimientos municipales para paralizar las obras y aportar la documentación necesaria. Todos ellos han sido desoídos. Y a pesar de ello, la inspección de abril de 2025 constató que los trasteros estaban terminados”, explicó.

Martín también cuestionó si el alcalde conocía realmente la identidad de la sociedad promotora al firmar el decreto y si esta pudiera estar vinculada con alguna empresa relacionada con miembros del equipo de Gobierno. “Los segovianos merecen un gobierno transparente y un alcalde que defienda el interés general, no intereses privados”, subrayó.

Además, vinculó este caso con la situación de la concejala Rosalía Serrano, sobre la que el PSOE ya había planteado posibles incompatibilidades. “Seguimos reclamando explicaciones sobre la situación de la concejala Rosalía Serrano, que durante dos años ha ejercido como administradora única de sociedades vinculadas a cuestiones urbanísticas mientras era concejala de este Ayuntamiento. Esto podría suponer una clara incompatibilidad”, indicó Martín.

El PSOE considera que el alcalde debe dar explicaciones públicas sobre este procedimiento urbanístico y garantizar que se cumple la legalidad “sin excepciones y con el interés general de la ciudad por encima de cualquier otro”.