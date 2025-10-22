Fallece un segoviano en Marruecos en accidente de moto

J.A.C.G, de 60 años ha fallecido en Marruecos a consecuencia de un accidente de moto acaecido el pasado 21 de octubre. De 60 años, el fallecido era natural de Segovia pero afincado en Madrid. La familia está ahora en el lamentable proceso de tramitar la expatriación del cadáver para su sepelio en España, un trámite que puede prolongarse durante varios días. Al parecer, el fallecido realizaba un tour por Marruecos junto a un grupo de aficionados a las motos. El país africano es en estos días, tras la disputa del Rally de Marruecos, un destino habitual entre los moteros.

